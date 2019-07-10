Кировчане смогут наблюдать частичное лунное затмение.

Оно начнётся 16 июля в 23.01 и будет продолжаться до 01.59.Наблюдать это редкое явление можно как с помощью бинокля и телескопа, так и невооружённым глазом.Тень Земли начнёт закрывать Луну с левой стороны.Максимальная фаза наступит примерно через полтора часа – в 00.30.При этом большая часть лунного диска приобретёт тёмно-красный оттенок.Следующее лунное затмение со значительной фазой, которое можно будет увидеть в наших широтах, ожидается только 7 сентября 2025 года.