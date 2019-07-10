Кировской гордуме предстоит обсудить кадровый вопрос

Назначение Геннадия Плехова на должность первого заместителя главы администрации городская дума обсудит 24 июля. Утверждение второй кандидатуры - на должность зама по общим вопросам - пока решили отложить. Депутаты не поняли, зачем нужно перераспределение полномочий в структуре администрации.Кандидатура действующего начальника территориального управления по Нововятскому району не вызвала никаких вопросов у депутатов. Геннадий Плехов в органах местного самоуправления Кирова - с 2001 года. В новой должности будет курировать городское хозяйство и работу теруправлений. Второй кандидат - Виктор Задворных - сейчас руководит отделом специальных программ в администрации. В должности заместителя по общим вопросам он должен контролировать вопросы информационной и экономической безопасности, в том числе, исключить работу с недобросовестными подрядчиками.Кандидатуру Виктора Задворных на должность заместителя по общим вопросам депутаты не поддержали. А главу администрации попросили представить к следующему заседанию комиссии новую структуру администрации и детально пояснить, с чем связано перераспределение полномочий между его заместителями. Добавим, что кандидатуру Геннадия Плехова обсудят на пленарном заседании думы 24 июля.