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Кировской гордуме предстоит обсудить кадровый вопрос

Кировской гордуме предстоит обсудить кадровый вопрос

Вчера, 10:00
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Валентина Палкина

Назначение Геннадия Плехова на должность первого заместителя главы администрации городская дума обсудит 24 июля. Утверждение второй кандидатуры - на должность зама по общим вопросам - пока решили отложить. Депутаты не поняли, зачем нужно перераспределение полномочий в структуре администрации.

Кандидатура действующего начальника территориального управления по Нововятскому району не вызвала никаких вопросов у депутатов. Геннадий Плехов в органах местного самоуправления Кирова - с 2001 года. В новой должности будет курировать городское хозяйство и работу теруправлений. Второй кандидат - Виктор Задворных - сейчас руководит отделом специальных программ в администрации. В должности заместителя по общим вопросам он должен контролировать вопросы информационной и экономической безопасности, в том числе, исключить работу с недобросовестными подрядчиками.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Тот функционал, который я назвал, выполняется на сегодняшний день, на мой взгляд, неудовлетворительно, поэтому сейчас по структуре принято такое решение, чтобы усилить это направление, поэтому это предложение сегодня и вносится».

Кандидатуру Виктора Задворных на должность заместителя по общим вопросам депутаты не поддержали. А главу администрации попросили представить к следующему заседанию комиссии новую структуру администрации и детально пояснить, с чем связано перераспределение полномочий между его заместителями. Добавим, что кандидатуру Геннадия Плехова обсудят на пленарном заседании думы 24 июля.

Кировской гордуме предстоит обсудить кадровый вопрос

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