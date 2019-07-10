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Ценные находки привезли палеонтологи с раскопок на Котельничском местонахождении

Ценные находки привезли палеонтологи с раскопок на Котельничском местонахождении

Вчера, 10:01
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Анастасия Елсукова

Череп парейазавра, клык гарганопса и другие ценные находки - привезли с новых раскопок на Котельничском местонахождении сотрудники Палеонтологического музея. Уникальные экспонаты увидела, а некоторые и подержала в руках - наш корреспондент Анастасия Елсукова.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На первый взгляд обывателя - это обычный кусок глины, на самом деле - череп молодой особи парейазавра, сохранился он в хорошем состоянии и при детальном рассмотрении здесь можно увидеть даже носовые кости, зубы, шейные позвонки».

Четыре дня и пять уникальных находок. Недолгая по времени экспедиция на Котельничское местонахождение в этот раз оказалась весьма продуктивной.

Сегодня сотрудники палеонтологического музея не без гордости демонстрируют добытый своими руками ценнейший материал.

ИЛЬЯ ШУМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Здесь основные части все видны, но это только начальный этап препарации. Препарация зимой только ведется. Летом - чем больше в поле, тем результативнее».

Среди находок - развал скелета суминии, мелкой рептилии. Зуб хищника, принадлежащий, скорее всего гарганопсу. Локтевая кость и когтевая фаланга одного из пальцев парейазавра, обитавшего на нашей планете примерно 260 миллионов лет назад.

Эту находку сотрудники палеонтологического музея обнаружили уже под занавес экспедиции. Они считают ее уникальной, хотя бы потому что она крупнее обычного.

ЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Плюс то, как она была найдена - прямо торчала наверх из породы и то, что рядом ничего не удалось найти, то есть что там произошло? Как там парейазавр оставил свой палец?».

Работа на Котельничском местонахождении пока приостановлена, вернуться туда сотрудники палеонтологического музея планируют в августе. Кстати, один из них на днях отправился в речную экспедицию по Нагорскому району - изучать берега Вятки в поисках новых находок.

Ценные находки привезли палеонтологи с раскопок на Котельничском местонахождении

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