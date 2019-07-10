Ценные находки привезли палеонтологи с раскопок на Котельничском местонахождении

Череп парейазавра, клык гарганопса и другие ценные находки - привезли с новых раскопок на Котельничском местонахождении сотрудники Палеонтологического музея. Уникальные экспонаты увидела, а некоторые и подержала в руках - наш корреспондент Анастасия Елсукова.Четыре дня и пять уникальных находок. Недолгая по времени экспедиция на Котельничское местонахождение в этот раз оказалась весьма продуктивной.Сегодня сотрудники палеонтологического музея не без гордости демонстрируют добытый своими руками ценнейший материал.Среди находок - развал скелета суминии, мелкой рептилии. Зуб хищника, принадлежащий, скорее всего гарганопсу. Локтевая кость и когтевая фаланга одного из пальцев парейазавра, обитавшего на нашей планете примерно 260 миллионов лет назад.Эту находку сотрудники палеонтологического музея обнаружили уже под занавес экспедиции. Они считают ее уникальной, хотя бы потому что она крупнее обычного.Работа на Котельничском местонахождении пока приостановлена, вернуться туда сотрудники палеонтологического музея планируют в августе. Кстати, один из них на днях отправился в речную экспедицию по Нагорскому району - изучать берега Вятки в поисках новых находок.