Моногорода региона остались без субсидий на ремонт дорог

Моногорода области в этом году остались без субсидий областного бюджета на ремонт дорог. Наша съемочная группа побывала в Омутнинске, где состояние дорог вызывает немало нареканий со стороны тех, кто по ним передвигается.Это видео возмущенный автор выложил в интернет. Люди удивляются, как такое возможно в 21 веке? Сегодня этот участок дороги, который проходит через Омутнинск, находится в федеральной собственности. Отремонтировать его обещают в текущем году. Госконтракт уже заключен.Окончание работ по объекту запланировано - на 20 октября.Что касается ремонта непосредственно городских дорог, то к нему в Омутнинске тоже приступили.В Омутнинске - 34 км улично-дорожной сети - в асфальтовом покрытии. Привести проблемные участки хотя бы в нормативное состояние обещают к концу июля. Вопрос: надолго ли?На большее рассчитывать не приходится. В этом году моногорода региона, в том числе Омутнинск, не получат субсидии областного Правительства на ремонт дорог. В 2018-ом - на эти средства поселениям удалось привести в порядок центральные улицы.На наш запрос в министерстве транспорта ответили буквально следующее: субсидия моногородам не предоставлена, поскольку предоставлялась в 18-ом году.Министерство транспорта Кировской области: «Учитывая, что предоставление данной субсидии городским поселениям планируется до 2025 года, вопрос о возможности предоставления данной субсидии моногородам может быть рассмотрен в последующие годы».Кировстат, тем временем, опубликовал отчёт о состоянии дорог в регионе за прошлый год. Более 80% - не соответствуют требованиям. Это выше среднероссийского уровня и показателя по ПФО.Хуже всего дороги оказались в Омутнинском, Мурашинском, Богородском, Зуевском, Даровском, Унинском, Арбажском и Афанасьевском районах.