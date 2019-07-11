Моногорода региона остались без субсидий на ремонт дорог

Моногорода области в этом году остались без субсидий областного бюджета на ремонт дорог. Наша съемочная группа побывала в Омутнинске, где состояние дорог вызывает немало нареканий со стороны тех, кто по ним передвигается.
Это видео возмущенный автор выложил в интернет. Люди удивляются, как такое возможно в 21 веке? Сегодня этот участок дороги, который проходит через Омутнинск, находится в федеральной собственности. Отремонтировать его обещают в текущем году. Госконтракт уже заключен.
РИШАТ АБДРАШИТОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФКУ УПРДОР "ПРИКАМЬЕ":
- 90% объема будут выполнены в августе, сентябре и октябре...
- Скажите, у вас нет вопросов к подрядчику: справится ли он? Потому что участок не простой.
- Есть сомнения. Но Вятавтодор - крупная организация, я думаю, им будет не к лицу перед жителями области провалить такой объект.
Окончание работ по объекту запланировано - на 20 октября.
Что касается ремонта непосредственно городских дорог, то к нему в Омутнинске тоже приступили.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Улица Комсомольская в Омутнинске основательно не ремонтировалась уже больше 10 лет. Ямы здесь конечно латают каждый год, хватает такого ремонта ненадолго, но это все, что сегодня может позволить себе местный бюджет».
В Омутнинске - 34 км улично-дорожной сети - в асфальтовом покрытии. Привести проблемные участки хотя бы в нормативное состояние обещают к концу июля. Вопрос: надолго ли?
ИЛЬЯ БАГАНДОВ, ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР СЛОБОДСКОЙ ДУ:
«Если качественно делают, то в принципе, работа до следующего сезона всегда живет. Бывает, шутят, что к зиме сойдет. У меня, во всяком случае, к зиме никогда не сходило, всегда до следующей весны он находится 100%».
На большее рассчитывать не приходится. В этом году моногорода региона, в том числе Омутнинск, не получат субсидии областного Правительства на ремонт дорог. В 2018-ом - на эти средства поселениям удалось привести в порядок центральные улицы.
ИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Хотя все главы моногородов обращались в Правительство и продолжают обращаться, потому что этот проект по "Центральной улице" - он был одним из самых востребованных для всех муниципальных образований, в том числе и Омутнинска».
На наш запрос в министерстве транспорта ответили буквально следующее: субсидия моногородам не предоставлена, поскольку предоставлялась в 18-ом году.
Министерство транспорта Кировской области: «Учитывая, что предоставление данной субсидии городским поселениям планируется до 2025 года, вопрос о возможности предоставления данной субсидии моногородам может быть рассмотрен в последующие годы».
Кировстат, тем временем, опубликовал отчёт о состоянии дорог в регионе за прошлый год. Более 80% - не соответствуют требованиям. Это выше среднероссийского уровня и показателя по ПФО.
Хуже всего дороги оказались в Омутнинском, Мурашинском, Богородском, Зуевском, Даровском, Унинском, Арбажском и Афанасьевском районах.