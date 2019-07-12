Снос нежилых зданий на Пролетарской 11-а и Казанской 97-а

В Кирове на Пролетарской 11-а планируют построить детский сад. Пока на этом участке стоят нежилые здания. Вопрос о сносе их был поднят на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям.Здание на Пролетарской 11а, в котором до настоящего времени располагался Межшкольный учебный комбинат, было построено еще в 30-е годы прошлого столетия. Сегодня, согласно заключениям экспертов, оно не пригодно для дальнейшей эксплуатации.Такая же история и с другим зданием учебного комбината, находится оно совсем рядом, на Казанской 97а. Снести планируют не только основные сооружения, но и другие постройки на прилегающей территории, в том числе гаражи. На земельный участок общей площадью больше 8 тысяч "квадратов" - уже есть планы.Вопрос о сносе нежилых зданий и исключения их из реестра имущества города был поднят на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Муниципалитет сегодня несет расходы на содержание и охрану данных объектов, при этом образовательный процесс в них не осуществляется.Присутствующие на комиссии инициативу поддержали. Однако окончательное решение будет принято на заседании гордумы, 24го июля.