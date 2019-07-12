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Снос нежилых зданий на Пролетарской 11-а и Казанской 97-а

Снос нежилых зданий на Пролетарской 11-а и Казанской 97-а

Вчера, 15:22
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Анастасия Елсукова

В Кирове на Пролетарской 11-а планируют построить детский сад. Пока на этом участке стоят нежилые здания. Вопрос о сносе их был поднят на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям.

Здание на Пролетарской 11а, в котором до настоящего времени располагался Межшкольный учебный комбинат, было построено еще в 30-е годы прошлого столетия. Сегодня, согласно заключениям экспертов, оно не пригодно для дальнейшей эксплуатации.

ГАЛИНА ФИЛИППОВА, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Восстановление в работоспособное состояние здания экономически нецелесообразно, требуется снос, износ более 76%».

Такая же история и с другим зданием учебного комбината, находится оно совсем рядом, на Казанской 97а. Снести планируют не только основные сооружения, но и другие постройки на прилегающей территории, в том числе гаражи. На земельный участок общей площадью больше 8 тысяч "квадратов" - уже есть планы.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Земельный участок на месте этих построек зарезервирован под строительство нового дошкольного учреждения, правда, перспектива это не самая ближайшая. Когда именно здесь появится детский сад? Пока никто сказать не может, но точно не в этом году».

Вопрос о сносе нежилых зданий и исключения их из реестра имущества города был поднят на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Муниципалитет сегодня несет расходы на содержание и охрану данных объектов, при этом образовательный процесс в них не осуществляется.

ГАЛИНА ФИЛИППОВА, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Снос зданий будет осуществлен без привлечения бюджетных средств, на безвозмездной основе, подрядной организации будут переданы бывшие в употреблении строительные материалы, высвободившиеся при разборе зданий».

Присутствующие на комиссии инициативу поддержали. Однако окончательное решение будет принято на заседании гордумы, 24го июля.

Снос нежилых зданий на Пролетарской 11-а и Казанской 97-а

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