"Муниципальный контроль" проверил, как идет ремонт тротуаров

Тротуары в центре внимания. "Муниципальный контроль" сегодня проверил, как идут ремонтные работы на пешеходных дорожках в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".Проблема пешеходных зон в городе не менее актуальна, чем дорог. В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" будет отремонтировано 44 участка тротуаров - всего 22 км. Один из объектов - улица Щорса.На сегодняшний день все работы идут без отставания от графика. Отметим, что с точки зрения эстетики брусчатка на городских пешеходных зонах выглядит более привлекательной, и ремонтировать ее проще, чем перекладывать асфальт.Еще один участок, на который обратили внимание в рамках муниципального контроля, - Октябрьский проспект в районе Троллейбусного парка.Отметим, что в нынешнем году на проведение работ по ремонту тротуаров выделено рекордное количество средств - более 85 млн. 545 тыс. рублей.