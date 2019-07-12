"Муниципальный контроль" проверил, как идет ремонт тротуаров

Тротуары в центре внимания. "Муниципальный контроль" сегодня проверил, как идут ремонтные работы на пешеходных дорожках в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Проблема пешеходных зон в городе не менее актуальна, чем дорог. В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" будет отремонтировано 44 участка тротуаров - всего 22 км. Один из объектов - улица Щорса.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это самый протяженный участок в этом году, который будет отремонтирован - порядка 2,7 км на всем ее протяжении от улицы Попова до Улицы производственной. На сегодняшний день работы ведутся. Здесь предусмотрены работы в виде брусчатки».
На сегодняшний день все работы идут без отставания от графика. Отметим, что с точки зрения эстетики брусчатка на городских пешеходных зонах выглядит более привлекательной, и ремонтировать ее проще, чем перекладывать асфальт.
ЛЕОНИД ЛОБОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Материал закуплен в полном объеме, работы сейчас ведутся на чётной стороне тротуара - идет поэтапно: с четной на нечетную перепрыгиваем, чтобы жителям удобнее было и чтобы не оставлять большой объем работ стараемся с двух сторон одновременно двигаться».
Еще один участок, на который обратили внимание в рамках муниципального контроля, - Октябрьский проспект в районе Троллейбусного парка.
ЕВГЕНИЙ ЛУНЁВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«За качеством следим, качество нас устраивает. Замечания, которые появляются при объезде кураторов - исправляются подрядной организацией. Я бы хотел отметить, что здесь есть часть газона, которая будет выровнена - это будет полностью завершенный объект».
Отметим, что в нынешнем году на проведение работ по ремонту тротуаров выделено рекордное количество средств - более 85 млн. 545 тыс. рублей.