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19 июл 12:09 В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны. 19 июл 11:08 В Кирове открылась ежегодная выставка "День поля Кировской области - 2019" 19 июл 11:01 Депутаты оппозиционных фракций покинули зал заседания Законодательного Собрания 19 июл 09:51 В Кирове известного предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов. 19 июл 09:30 Сотрудники ГИМС готовятся к наплыву отдыхающих 19 июл 09:30 Ливневая канализация в Кирове находится далеко не в самом лучшем состоянии 19 июл 08:11 Началось формирование спортивного кластера на Филейке. 19 июл 08:10 Молодёжная команда «Олимпия» приступает к ледовым тренировкам. 18 июл 15:56 Из Кирова откроют новые авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург. 18 июл 15:42 В Верхошижемском районе в ДТП пострадали 4 человека.
Из Кирова откроют новые авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Из Кирова откроют новые авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Вчера, 15:56
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Из Кирова откроют новые авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург.
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Победа».

На новых рейсах будут курсировать самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

С 28 октября к существующим вечерним рейсам в Москву добавятся утренние рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

Вылет из Москвы в 08:00, из Кирова в 10:10.

С 29 октября рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Кирова в 13:30, из Санкт-Петербурга в 11:10.

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