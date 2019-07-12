Из Кирова откроют новые авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Победа».На новых рейсах будут курсировать самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.С 28 октября к существующим вечерним рейсам в Москву добавятся утренние рейсы по понедельникам, средам и пятницам.Вылет из Москвы в 08:00, из Кирова в 10:10.С 29 октября рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.Вылет из Кирова в 13:30, из Санкт-Петербурга в 11:10.