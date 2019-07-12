Депутаты оппозиционных фракций покинули зал заседания Законодательного Собрания

Многодетным семьям станет проще получить бесплатный земельный участок, а нарушителей правил безопасности на водных объектах привлекут к административной ответственности. Такие поправки приняли депутаты Заксобрания. На заседании не обошлось без инцидента. Часть депутатов покинула зал.Свое несогласие выразили авторы законодательной инициативы, которая не была включена в повестку дня. Речь о соцподдержке семей, где дети не имеют возможности посещать детский сад. Более детальное рассмотрение этого вопроса было решено отложить на осень. Тем более, что подобный федеральный законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. В результате часть депутатов покинула заседание ОЗС.Несмотря на протестную акцию оппозиции, заседание продолжилось, и все вопросы повестки дня были рассмотрены. Так, многодетным семьям станет проще получить бесплатный земельный участок. Напомним, ранее нужно было представить документы, подтверждающие проживание родителей и детей по одному месту жительства.И сейчас семьи будут предоставлять документ о регистрации по месту жительства либо пребывания родителей и детей. Поддержан депутатами и еще один законопроект, необходимость которого вызвана значительным количеством погибших на водных объектах области: в 2017 году – 41 человек, в 2018 – 40. Это втрое больше, чем в целом по стране.Также в Законодательном собрании прошел правительственный час, посвященный подготовке к предстоящему отопительному сезону. С информацией о своей деятельности выступил член Совета Федерации Федерального Собрания от Кировской области Вячеслав Тимченко.Сейчас парламентарии уходят на каникулы, следующее пленарное заседание состоится 26 сентября.