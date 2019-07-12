Депутаты оппозиционных фракций покинули зал заседания Законодательного Собрания

Многодетным семьям станет проще получить бесплатный земельный участок, а нарушителей правил безопасности на водных объектах привлекут к административной ответственности. Такие поправки приняли депутаты Заксобрания. На заседании не обошлось без инцидента. Часть депутатов покинула зал.
Свое несогласие выразили авторы законодательной инициативы, которая не была включена в повестку дня. Речь о соцподдержке семей, где дети не имеют возможности посещать детский сад. Более детальное рассмотрение этого вопроса было решено отложить на осень. Тем более, что подобный федеральный законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. В результате часть депутатов покинула заседание ОЗС.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы готовы рассматривать вопросы, но когда вопрос не готов и говорить о том, что их не хотят рассматривать, я считаю, это некорректно, мы "за", и готовы работать, поэтому ждем от них конструктивных предложений, а не просто - встали и ушли, это показывает, что не готов вопрос, где финансовое заключение, откуда взять средства».
Несмотря на протестную акцию оппозиции, заседание продолжилось, и все вопросы повестки дня были рассмотрены. Так, многодетным семьям станет проще получить бесплатный земельный участок. Напомним, ранее нужно было представить документы, подтверждающие проживание родителей и детей по одному месту жительства.
АНДРЕЙ РЯБОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На практике встречаются случаи, когда многодетная семья проживает по одному адресу, где дети зарегистрированы по месту жительства, а родители - по месту пребывания. Неопределенность указанной нормы закона в области приводит к тому, что при обращении с заявлением гражданин получает необоснованный отказ в предоставлении земельного участка».
И сейчас семьи будут предоставлять документ о регистрации по месту жительства либо пребывания родителей и детей. Поддержан депутатами и еще один законопроект, необходимость которого вызвана значительным количеством погибших на водных объектах области: в 2017 году – 41 человек, в 2018 – 40. Это втрое больше, чем в целом по стране.
СЕРГЕЙ ПЛЕТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день только в двух субъектах ПФО отсутствует административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, и с этой ситуацией мириться нельзя. Механизм привлечения к административной ответственности определен четко - главы муниципальных образований, заместители, должностные лица возбуждают административные дела за нарушение правил, передают их мировым судьям, которые выносят объективное решение».
Также в Законодательном собрании прошел правительственный час, посвященный подготовке к предстоящему отопительному сезону. С информацией о своей деятельности выступил член Совета Федерации Федерального Собрания от Кировской области Вячеслав Тимченко.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приняли отчет нашего сенатора Вячеслава Степановича, который очень много делает для того, чтобы помогать в развитии нашей области, сейчас мы принимали постановление изменения в устав железных дорог, как раз по обращению нашей Торгово-промышленной палаты, его инициатива, в Верховном Совете был рассмотрен, сейчас будет рассматриваться в Государственной Думе».
Сейчас парламентарии уходят на каникулы, следующее пленарное заседание состоится 26 сентября.