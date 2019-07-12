Сотрудники ГИМС готовятся к наплыву отдыхающих

Температура на улице повышается. Кировские спасатели ожидают, что прибавится число желающих искупаться. Что становится причиной несчастий на воде, и что делать в таких ситуациях, об этом в следующем сюжете.
Несмотря на то, что дождь закончился полчаса назад, спасатели выходят на Вятку. Плановый объезд территории. Людей на воде в последние месяцы не много, говорит инспектор ГИМС Михаил Погудин. В основном рыбаки. С ними спасатели проводят профилактическую работу.
МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ФКУ "ЦЕНТР ГИМС" ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В первую очередь всем рыбакам мы рекомендуем обязательно находиться, во время нахождения в лодке, в спасательном жилете. Спасательный жилет - единственное эффективное средство, которое спасет человеку жизнь. Оставит человека наплаву».
Еще один враг рыбака на лодке - это алкоголь, говорит старший. Затуманенный разум в критической ситуации не всегда способен принять правильное решение. К сожалению, далеко не все рыбаки прислушиваются к советам спасателей.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом сезоне в Кировской области утонули девять человек. Подавляющее большинство, шесть человек - это рыбаки. Они пренебрегли мерами безопасности. Вышли на реку, не надев спасательных жилетов».
Купающихся встретишь не часто, говорят сотрудники ГИМС. Погода не располагает, но все равно, находятся те, кто не прочь поплавать в реке. Спасатели вообще не рекомендуют заходить в воду, если ее температура ниже 17-ти градусов. Когда холодно, есть большая вероятность, что у человека случится судорога.
МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ФКУ "ЦЕНТР ГИМС" ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Судорога, есть принцип, если нога, то потянуть за большой палец ноги на себя. Как правило, судорога отпускает. Так же рекомендуется иметь английскую булавку, кольнуть себя в мышцу».
Еще одна опасность для купающихся - незнание дна. Не редко, люди тонут из-за того, что неожиданно попали в яму. Опасность представляют камни и коряги. Спасатели регулярно выходят в рейды и следят за соблюдением мер безопасности на воде.