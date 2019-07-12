Сотрудники ГИМС готовятся к наплыву отдыхающих

Температура на улице повышается. Кировские спасатели ожидают, что прибавится число желающих искупаться. Что становится причиной несчастий на воде, и что делать в таких ситуациях, об этом в следующем сюжете.Несмотря на то, что дождь закончился полчаса назад, спасатели выходят на Вятку. Плановый объезд территории. Людей на воде в последние месяцы не много, говорит инспектор ГИМС Михаил Погудин. В основном рыбаки. С ними спасатели проводят профилактическую работу.Еще один враг рыбака на лодке - это алкоголь, говорит старший. Затуманенный разум в критической ситуации не всегда способен принять правильное решение. К сожалению, далеко не все рыбаки прислушиваются к советам спасателей.Купающихся встретишь не часто, говорят сотрудники ГИМС. Погода не располагает, но все равно, находятся те, кто не прочь поплавать в реке. Спасатели вообще не рекомендуют заходить в воду, если ее температура ниже 17-ти градусов. Когда холодно, есть большая вероятность, что у человека случится судорога.Еще одна опасность для купающихся - незнание дна. Не редко, люди тонут из-за того, что неожиданно попали в яму. Опасность представляют камни и коряги. Спасатели регулярно выходят в рейды и следят за соблюдением мер безопасности на воде.