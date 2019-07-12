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В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны.

В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны.

Сегодня, 12:09
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В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны.
20 июля в посёлке Нижнеивкино торжественно откроют памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал представляет собой шестнадцать плит, на которых высечены имена фронтовиков.

Всего более девятисот человек. Среди них и те, кто погиб на полях сражений, и те, кто вернулся домой, но до наших дней не дожил.

В центре мемориала - стела с надписью: «Вечная память и слава воинам-героям».

Отметим, что ранее подобного памятника в посёлке не было. Его открытие приурочено к 330-летию Нижнеивкина и 75-летию Великой Победы.

На фото - строительство мемориала в п. Нижнеивкино.

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