В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны.

20 июля в посёлке Нижнеивкино торжественно откроют памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Мемориал представляет собой шестнадцать плит, на которых высечены имена фронтовиков.Всего более девятисот человек. Среди них и те, кто погиб на полях сражений, и те, кто вернулся домой, но до наших дней не дожил.В центре мемориала - стела с надписью: «Вечная память и слава воинам-героям».Отметим, что ранее подобного памятника в посёлке не было. Его открытие приурочено к 330-летию Нижнеивкина и 75-летию Великой Победы.