Цены на заправках вновь пошли в рост

Кировские водители негодуют: ценники на заправках вновь поползли вверх. Насколько подорожал бензин с начала года, а также - что говорят антимонопольщики о законности роста цен и каковы их прогнозы?Перед вами - розничные цены на бензин 92ой марки в Кировской области на одной из самых популярных АЗС. С января цена на заправках менялась уже шесть раз. Последний раз это произошло в середине июля. В общей сложности 92ой подорожал с начала года почти на рубль 60. Еще больше вырос в цене 95ый.Антимонопольщики, в отличие от негодующих водителей, ситуацию на рынке называют стабильной. По их подсчетам, бензин в Кировской области с начала года подорожал на 2%. К примеру, в прошлом году, цены на топливо уже к концу мая выросли ажна 7%.Учитывая, уже существующее повышение цен, до конца года бензин в Кировской области может вырасти еще максимум на 2,2%. Как уверяют в УФАС, речь идет о существующей договоренности между Правительством страны и нефтяными компаниями.Кстати, по данным Росстата, в Кировской области топливо на заправочных станциях одно из самых дорогих в ПФО. Если сравнить цены на заправках одной из самых популярных компаний, у нас бензин дороже, чем в Удмуртии, Башкортостане, Самарской области и Татарстане, но дешевле, чем в Пермском крае и Оренбургской области.