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Цены на заправках вновь пошли в рост

Цены на заправках вновь пошли в рост

Вчера, 17:14
305
Анастасия Елсукова

Кировские водители негодуют: ценники на заправках вновь поползли вверх. Насколько подорожал бензин с начала года, а также - что говорят антимонопольщики о законности роста цен и каковы их прогнозы?

Перед вами - розничные цены на бензин 92ой марки в Кировской области на одной из самых популярных АЗС. С января цена на заправках менялась уже шесть раз. Последний раз это произошло в середине июля. В общей сложности 92ой подорожал с начала года почти на рубль 60. Еще больше вырос в цене 95ый.

Антимонопольщики, в отличие от негодующих водителей, ситуацию на рынке называют стабильной. По их подсчетам, бензин в Кировской области с начала года подорожал на 2%. К примеру, в прошлом году, цены на топливо уже к концу мая выросли аж
на 7%.

МАРИНА НИКОНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас есть индекс инфляции, который Минэкономразвития принимает до конца года. Это 4 с небольшим процента и вот дальнейшее повышение цен нефтяными компаниями на АЗС может быть только в рамках индекса инфляции».

Учитывая, уже существующее повышение цен, до конца года бензин в Кировской области может вырасти еще максимум на 2,2%. Как уверяют в УФАС, речь идет о существующей договоренности между Правительством страны и нефтяными компаниями.

МАРИНА НИКОНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Цены мы мониторим, ситуация у нас на контроле и центральный аппарат ФАС России характеризует рынок нефтепродуктов розничный рынок, как стабильный, и сейчас пока никаких опасений нет, что могут вырасти цены».

Кстати, по данным Росстата, в Кировской области топливо на заправочных станциях одно из самых дорогих в ПФО. Если сравнить цены на заправках одной из самых популярных компаний, у нас бензин дороже, чем в Удмуртии, Башкортостане, Самарской области и Татарстане, но дешевле, чем в Пермском крае и Оренбургской области.

Цены на заправках вновь пошли в рост

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