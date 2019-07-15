Неожиданный поворот в судьбе зайчат, которых приютили кировские садоводы

На прошлой неделе мы рассказали историю трех зайчат, которых приютили в садоводстве в пригороде Кирова. Новые постояльцы привыкли к домашнему уюту. Но в судьбе их произошел неожиданный поворот.
Эта встреча через некоторое время изменит жизнь ушастых постояльцев. Волонтер Гуля Зарипова узнала о них случайно и решила поближе познакомиться. Второй мамой для зайчат, бабушка Поля, стала в конце июня. С того времени, казавшийся хлопотным, уход за ними перерос в любимое занятие. Малыши охотно кушали, гуляли по комнате и подолгу не отпускали от себя хозяйку. Одного из зайчат за характер она даже ласково назвала хулиганом. Хотя вся троица по мере взросления стала вести себя как непоседы.
ПОЛИНА СИТНИКОВА, САДОВОД:
«Запрыгивает на диван сидит как барин. А тут один раз в зеркало смотрелся. Интересные они. Хорошенькие стали».
История новых детей Полины Ситниковой вызвала широкий резонанс. Высказывались мнения, что ей не стоило брать в дом новорожденных зайчат. Поведенческий характер зайчих своеобразный. Но бывают ситуации, когда вмешательство человека идет на пользу диким животным, если они истощены, ранены или находятся в опасной зоне.
ГУЛЯ ЗАРИПОВА, ВОЛОНТЕР:
«Зайцы не те родители, кто постоянно находится со своим потомством. Самец вообще убегает. А самка периодически появляется, кормит. Т.е. она в любом случае за ними пришла бы? Да, она бы вернулась их покормить. Их можно было бы отогнать чуть подальше в кусты, чтобы они были не так заметны, а зайчиха бы их нашла».
Теперь найден и выход в дальнейший судьбе сорванцов. Им предстоит сменить место жительства. Домом для них станет реабилитационный центр для диких зайцев. Он находится в Москве. Уроженцы нашей области уже в нем есть. Теперь у них будут новые соседи-земляки, уезжавшие от человека, которому это лето подарило три счастливых недели.
- Давай, иди сюда, я тебя еще на ручках подержу. Иди мой хороший. Бабушка скучать по вам будет.
Жить зайчата будут в большом вольере. Под свою заботу их возьмет одна из зайчих. После того, как они вырастут и окрепнут, их выпустят на территорию заповедника. Это охраняемая территория, где запрещена охота. Таким образом, любимцы бабушки Поли вернуться в привычную среду обитания.