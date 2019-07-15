Неожиданный поворот в судьбе зайчат, которых приютили кировские садоводы

На прошлой неделе мы рассказали историю трех зайчат, которых приютили в садоводстве в пригороде Кирова. Новые постояльцы привыкли к домашнему уюту. Но в судьбе их произошел неожиданный поворот.Эта встреча через некоторое время изменит жизнь ушастых постояльцев. Волонтер Гуля Зарипова узнала о них случайно и решила поближе познакомиться. Второй мамой для зайчат, бабушка Поля, стала в конце июня. С того времени, казавшийся хлопотным, уход за ними перерос в любимое занятие. Малыши охотно кушали, гуляли по комнате и подолгу не отпускали от себя хозяйку. Одного из зайчат за характер она даже ласково назвала хулиганом. Хотя вся троица по мере взросления стала вести себя как непоседы.История новых детей Полины Ситниковой вызвала широкий резонанс. Высказывались мнения, что ей не стоило брать в дом новорожденных зайчат. Поведенческий характер зайчих своеобразный. Но бывают ситуации, когда вмешательство человека идет на пользу диким животным, если они истощены, ранены или находятся в опасной зоне.Теперь найден и выход в дальнейший судьбе сорванцов. Им предстоит сменить место жительства. Домом для них станет реабилитационный центр для диких зайцев. Он находится в Москве. Уроженцы нашей области уже в нем есть. Теперь у них будут новые соседи-земляки, уезжавшие от человека, которому это лето подарило три счастливых недели.Жить зайчата будут в большом вольере. Под свою заботу их возьмет одна из зайчих. После того, как они вырастут и окрепнут, их выпустят на территорию заповедника. Это охраняемая территория, где запрещена охота. Таким образом, любимцы бабушки Поли вернуться в привычную среду обитания.