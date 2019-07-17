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Собирать только знакомые, обрабатывать в тот же день: меры безопасности при употреблении грибов

Собирать только знакомые, обрабатывать в тот же день: меры безопасности при употреблении грибов

Вчера, 11:38
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Валентина Палкина

На стихийных рынках Кирова начали появляться грибы. Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей области быть осторожными при сборе и приготовлении этих даров леса.

Главные правила - собирать только хорошо знакомые грибы и обрабатывать их в этот же день. Сергей Родыгин на свою "тихую охоту" отправляется на заброшенные поля, где уже появился молодой березняк.

СЕРГЕЙ РОДЫГИН:
«От погоды зависит, от леса, ночная температура жаркая, они идут, если попрохладнее - так, все от погоды зависит, собрал сегодня в шесть утра, в четыре встал, побежал на тренировку, собрал».

Еще одно правило - использовать только плетеные корзины, чтобы грибы проветривались. Ни в коем случае нельзя собирать грибы в полиэтиленовые ведра или пакеты. И для каждого вида - особые правила приготовления.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот белый гриб, он является, безусловно, съедобным, его можно отварить и есть, без предварительной подготовки, что касается условно съедобных грибов, мы их вымачиваем, вывариваем, а уже потом засаливаем».

Отравлений грибами в области не было зафиксировано с 2014 года. Однако, это не значит, что их можно есть всем. Некоторым этот трудноперевариваемый продукт противопоказан, в том числе, детям до 14 лет.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВКОЙ ОБЛАСТИ:
«Лучше отказаться от употребления грибов тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тут можно не отравиться, а просто приобрести обострение существующего хронического заболевания».

Пока грибов мало, но любители "тихой охоты" надеются, что все еще впереди. Чтобы грибы не стали источником неприятностей, нельзя забывать правила сбора и приготовления этих лесных даров.

Собирать только знакомые, обрабатывать в тот же день: меры безопасности при употреблении грибов

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