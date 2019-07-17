Собирать только знакомые, обрабатывать в тот же день: меры безопасности при употреблении грибов

На стихийных рынках Кирова начали появляться грибы. Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей области быть осторожными при сборе и приготовлении этих даров леса.Главные правила - собирать только хорошо знакомые грибы и обрабатывать их в этот же день. Сергей Родыгин на свою "тихую охоту" отправляется на заброшенные поля, где уже появился молодой березняк.Еще одно правило - использовать только плетеные корзины, чтобы грибы проветривались. Ни в коем случае нельзя собирать грибы в полиэтиленовые ведра или пакеты. И для каждого вида - особые правила приготовления.Отравлений грибами в области не было зафиксировано с 2014 года. Однако, это не значит, что их можно есть всем. Некоторым этот трудноперевариваемый продукт противопоказан, в том числе, детям до 14 лет.Пока грибов мало, но любители "тихой охоты" надеются, что все еще впереди. Чтобы грибы не стали источником неприятностей, нельзя забывать правила сбора и приготовления этих лесных даров.