В «Нургуше» пересчитали пернатых обитателей.

Традиционный летний учёт птиц проводился по трём маршрутам.Наибольшее число видов было отмечено в хвойно-широколиственном лесу. Здесь их 35.В елово-мелколиственном лесу и сосняке-зеленомошнике их меньше.Самыми многочисленными птицами заповедника стали зяблики. Они обитают во всех типах лесов.В пойме также много дроздов-рябинников и садовых славок, в сосняке – лесных коньков и пеночек-трещоток, в елово-мелколиственном лесу – зарянок и пеночек-весничек.В целом численность птиц в заповедники и охранной зоне остаётся стабильной.