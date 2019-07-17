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В «Нургуше» пересчитали пернатых обитателей.

В «Нургуше» пересчитали пернатых обитателей.

Вчера, 13:05
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В «Нургуше» пересчитали пернатых обитателей.
Традиционный летний учёт птиц проводился по трём маршрутам.

Наибольшее число видов было отмечено в хвойно-широколиственном лесу. Здесь их 35.

В елово-мелколиственном лесу и сосняке-зеленомошнике их меньше.

Самыми многочисленными птицами заповедника стали зяблики. Они обитают во всех типах лесов.

В пойме также много дроздов-рябинников и садовых славок, в сосняке – лесных коньков и пеночек-трещоток, в елово-мелколиственном лесу – зарянок и пеночек-весничек.

В целом численность птиц в заповедники и охранной зоне остаётся стабильной.

На фото - слёток длиннохвостой неясыти. Его орнитологи приметили во время обследования территории заповедника.

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