Мемориал в Нижнеивкино: восстановление справедливости.

Сохранить память о героях. Нижнеивкино исполнилось 330 лет. К юбилейной дате было приурочено событие, нашедшее большой отклик среди местных жителей. В поселке открыли мемориал.
Дербени, Адышево, Сырда. На территории сельского поселения даже в небольших населенных пунктах есть памятники воинам-фронтовикам. А вот в самом Нижнеивкино мемориал отсутствовал. Возвести его решено было в конце прошлого года. Затраты на строительство легли на бюджет сельской администрации. Часть средств удалось привлечь со стороны. В реализации проекта местные жители приняли самое активное участие.
ОЛЬГА ШИНДОРИКОВА, ГЛАВА НИЖНЕИВКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Эскиз у нас делали жители. Было голосование. Были варианты. У нас даже один житель рисовал схематично. Он получился немного не такой, но близко к его проекту».
Мемориал представляет собой шестнадцать плит, на которых высечены имена фронтовиков. На поиск воинов-земляков по архивным документам ушло почти полгода. В результате найдено более девятисот человек. Среди них те, кто погиб на полях сражений, и те, кто вернулся домой, но не дожил до наших дней.
РАИСА ИЗМЕСТЬЕВА, ДОЧЬ ФРОНТОВИКА:
«Отец погиб в 44-м. Он воевал дважды. Сначала был на Калининском фронте. Был ранен в ногу. Вернулся домой, потом снова взяли на фронт. Погиб под Ленинградом. Как раз был прорыв блокады».
В центре мемориала - стела с надписью: «Вечная память и слава воинам-героям». Отныне это место станет центральным в праздновании знаменательных дат. Его открытие было приурочено и к грядущему 75-летию Великой Победы.
ВАЛЕРИЙ СВИРЕПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА:
«Некоторые поддаются информации ненужной, искажающую историю войны. И им разъясняют, вот памятник открыли, что наша доля в победе над фашизмом самая большая».
Мемориал еще будет дорабатываться. Осенью вокруг него хотят сделать живую изгородь, разбить клумбы. Чтобы он стал полноценным, красивым комплексом на территории поселка Нижнеивкино.