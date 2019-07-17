Мемориал в Нижнеивкино: восстановление справедливости.

Сохранить память о героях. Нижнеивкино исполнилось 330 лет. К юбилейной дате было приурочено событие, нашедшее большой отклик среди местных жителей. В поселке открыли мемориал.Дербени, Адышево, Сырда. На территории сельского поселения даже в небольших населенных пунктах есть памятники воинам-фронтовикам. А вот в самом Нижнеивкино мемориал отсутствовал. Возвести его решено было в конце прошлого года. Затраты на строительство легли на бюджет сельской администрации. Часть средств удалось привлечь со стороны. В реализации проекта местные жители приняли самое активное участие.Мемориал представляет собой шестнадцать плит, на которых высечены имена фронтовиков. На поиск воинов-земляков по архивным документам ушло почти полгода. В результате найдено более девятисот человек. Среди них те, кто погиб на полях сражений, и те, кто вернулся домой, но не дожил до наших дней.В центре мемориала - стела с надписью: «Вечная память и слава воинам-героям». Отныне это место станет центральным в праздновании знаменательных дат. Его открытие было приурочено и к грядущему 75-летию Великой Победы.Мемориал еще будет дорабатываться. Осенью вокруг него хотят сделать живую изгородь, разбить клумбы. Чтобы он стал полноценным, красивым комплексом на территории поселка Нижнеивкино.