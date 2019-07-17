Спортивная площадка за счёт бюджета: проект ППМИ в Макарье.

Как народная инициатива может изменить облик двора, улицы и всего микрорайона - все это можно увидеть в слободе Макарье, где реализуется один из проектов по поддержке местных инициатив.Типовые элементы детской игровой площадки здешней детворой не забываются. Но куда больший интерес они сейчас проявляют к новым конструкциям. Их появление - инициатива взрослых. Пусть и небольшой участок земли, но его надо развивать, решили они и разработали план действий, который начал воплощаться в жизнь в рамках проекта по поддержке местных инициатив.Спортивный комплекс и разного вида тренажеры. Это лишь часть проекта "Семейные старты". Ему оказана поддержка почти в 400 тысяч рублей. Часть средств собрана самим населением. Ему простой игровой зоны мало. Рядом расчищен участок вперспективе под мини-футбольное поле. Не исключен и вариант проведения на нем волейбольных матчей. Стоило своими глазами увидеть, как меняется пространство, идей у жителей этого района Макарье прибавилось. Они даже думают установить здесь сцену.Благоустройство территории уже подталкивает к возможности организации Дня поселка. Предварительно праздник намечен на август. К тому времени вся игровая площадь должна быть приведена в нормативное состояние.