Прямой эфир
19 июл 17:23 Неожиданный поворот в судьбе зайчат, которых приютили кировские садоводы 22 июл 12:43 Рыба в реке Проснице погибла из-за сброса навозных масс. 19 июл 17:16 Арбитражный суд продолжил рассмотрение вопроса о судьбе Александровского костела 19 июл 12:09 В Нижнеивкино появится памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны. 19 июл 17:14 Цены на заправках вновь пошли в рост 19 июл 15:20 В микрорайоне "Дружбы" появилось еще одно злачное место 19 июл 17:20 В Кировской ветлаборатории появится новое уникальное для нашего города оборудование 17 июл 11:10 Кировские врачи спасли мальчика, укушенного змеей. 19 июл 09:51 В Кирове известного предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов. 19 июл 15:27 Чемпионат по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"
$
63,13
70,64
23 июля 22:11
23 июл 17:29 Токсичное болото: под Чепецком неизвестные разлили нефтепродукты. 23 июл 17:25 Круги на асфальте - символ ошибки: в Радужном проверили дворы 23 июл 17:22 Сосновский судостроительный идет ко дну: завод могут ликвидировать. 23 июл 14:41 Вятский Неймар: журналисты встретились с футболисткой из Суны. 23 июл 14:36 Антискользящий спрей для обуви: кировчане едут на фестиваль изобретателей с проектом. 23 июл 11:28 Операция «Мак». 23 июл 11:17 До свидания, подвеска! Жители Фатеево возмущены местными дорогами. 23 июл 10:51 Спортивная площадка за счёт бюджета: проект ППМИ в Макарье. 23 июл 10:46 Небезопасное место на ул. Крупской: коммунальщики разворотили детскую площадку. 23 июл 10:29 В Кирово-Чепецке иномарка врезалась в опору ЛЭП.
Спортивная площадка за счёт бюджета: проект ППМИ в Макарье.

Спортивная площадка за счёт бюджета: проект ППМИ в Макарье.

Сегодня, 10:51
231
Роман Четвериков

Как народная инициатива может изменить облик двора, улицы и всего микрорайона - все это можно увидеть в слободе Макарье, где реализуется один из проектов по поддержке местных инициатив.

Типовые элементы детской игровой площадки здешней детворой не забываются. Но куда больший интерес они сейчас проявляют к новым конструкциям. Их появление - инициатива взрослых. Пусть и небольшой участок земли, но его надо развивать, решили они и разработали план действий, который начал воплощаться в жизнь в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

ВЛАДИМИР ШАВЕЙНИКОВ, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ МАКАРЬЕ:
«Эта программа давно развита, особенно в городских районах. У нас это только начало, началось все в прошлом году».

Спортивный комплекс и разного вида тренажеры. Это лишь часть проекта "Семейные старты". Ему оказана поддержка почти в 400 тысяч рублей. Часть средств собрана самим населением. Ему простой игровой зоны мало. Рядом расчищен участок в

перспективе под мини-футбольное поле. Не исключен и вариант проведения на нем волейбольных матчей. Стоило своими глазами увидеть, как меняется пространство, идей у жителей этого района Макарье прибавилось. Они даже думают установить здесь сцену.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Когда люди активно себя ведут, ситуация в районе меняется. Могу привести пример КМДК. У жителей неблагоустроенное жилье, аварийное. А сейчас детская площадка, спортивная, открыли совместно с предприятием Центр местной активности. В этом году благоустроим многофункциональную площадку».

Благоустройство территории уже подталкивает к возможности организации Дня поселка. Предварительно праздник намечен на август. К тому времени вся игровая площадь должна быть приведена в нормативное состояние.

Спортивная площадка за счёт бюджета: проект ППМИ в Макарье.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама