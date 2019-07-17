Антискользящий спрей для обуви: кировчане едут на фестиваль изобретателей с проектом.

Сегодня в Самарской области открывается седьмой окружной форум "Иволга 2.0". Кировчане снова будут бороться за гранты для реализации своих научных и культурных проектов. В этом году в составе делегации области - 85 авторов проектов.Попасть на молодёжный фестиваль было непросто. Эксперты изучили более пятисот идей и разработок, и на "Иволге" будут представлены самые лучшие. Так, студенты-юристы планируют снять для своего проекта "Знать закон легко" серию роликов, и один - про устройство на работу - уже готов.В этом году на форуме «Иволга 2.0» будут работать десять смен, в том числе, «Наука и образование будущего», «Агрополис», «PROспорт», «Инфоgram», «Культурный БУМ!» и другие.Культурная составляющая «Иволги» будет ознаменована Годом Театра в России. В рамках Форума состоится II Окружной фестиваль молодежных театров. Запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные состязания.Добавим, что в прошлом году на "Иволге" кировчане выиграли семь грантов на общую сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.