Антискользящий спрей для обуви: кировчане едут на фестиваль изобретателей с проектом.

Сегодня в Самарской области открывается седьмой окружной форум "Иволга 2.0". Кировчане снова будут бороться за гранты для реализации своих научных и культурных проектов. В этом году в составе делегации области - 85 авторов проектов.
Попасть на молодёжный фестиваль было непросто. Эксперты изучили более пятисот идей и разработок, и на "Иволге" будут представлены самые лучшие. Так, студенты-юристы планируют снять для своего проекта "Знать закон легко" серию роликов, и один - про устройство на работу - уже готов.
ДМИТРИЙ МОЧАЛОВ, УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО "ИВОЛГА":
«Будут обыгрываться какие-то практические ситуации из жизни, и мы будем рассказывать, как надо поступать, как не надо поступать».
АННА ДЕВЯТКОВА, УЧАСТНИЦА МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО "ИВОЛГА":
«Я делаю проект со своим напарником, наш проект - противоскользящий спрей для обуви, он будет снижать количество травм во время гололедицы, путем нанесения его на обувь».
В этом году на форуме «Иволга 2.0» будут работать десять смен, в том числе, «Наука и образование будущего», «Агрополис», «PROспорт», «Инфоgram», «Культурный БУМ!» и другие.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эксперты будут критиковать, знайте, это только для того, чтобы ваш проект стал более качественным. Какое бы место вы ни заняли, вы все равно лучшие, потому что вы наши».
Культурная составляющая «Иволги» будет ознаменована Годом Театра в России. В рамках Форума состоится II Окружной фестиваль молодежных театров. Запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные состязания.
ДАРЬЯ КАЗАКОВЦЕВА, УЧАСТНИЦА МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО "ИВОЛГА":
«Иволга - это просто семья, я жду встречи со своими друзьями, я знаю, что инструктор, который был в том году, снова будет и в этом, я жду встречи с ней и кого там видела, и, конечно же, победы на конкурсе».
Добавим, что в прошлом году на "Иволге" кировчане выиграли семь грантов на общую сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.