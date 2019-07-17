Сосновский судостроительный идет ко дну: завод могут ликвидировать.

"Сосновский судостроительный завод" продолжает идти ко дну. Переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в возобновлении производства, результата не приносят. Как здесь собираются ликвидировать огромную задолженность, в том числе по зарплате? О ситуации на заводе, - в нашем следующем сюжете.Весной жители Сосновки вышли на пикет и даже записали обращение Президенту, с просьбой помочь сохранить единственное градообразующее предприятие. Численность его работников уже тогда составляла 17 человек, сегодня - их 12. С конца мая в отношении завода открыта процедура банкротства - конкурсное производство сроком на 6 месяцев.Производственная деятельность на предприятии остановлена. Задолженность по зарплате составляет больше 37 миллионов рублей. А ведь еще пять лет назад тогдашнее руководство завода "рисовало" радужные перспективы и хвасталось весьма неплохим "уловом".Первое из трех судов - осенью 17го было принято заказчиком с недостатками. Оставшиеся два судна с ориентировочной готовностью 65% находятся на территории завода. С учетом сложившейся ситуации контракт не исполняется. Предприятие "Росморпорт", с которым был заключен договор, рассматривает разные варианты достройки катеров, возможно, их транспортируют на другой завод. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся постоянно, - уверяют в Правительстве региона. Но результатов - ноль.Учитывая отсутствие интереса потенциальных заказчиков к возобновлению деятельности предприятия, единственным источником дохода для погашения задолженности, в том числе и по зарплате, сегодня остается продажа имущества. Завод с почти вековой историей и славным прошлым, не смотря на все попытки удержать его на плаву, очевидно, идет ко дну.