Сплошные "сплошняки": кировчане недовольны разметкой на дорогах.

Новые ГОСТы организации дорожного движения на отдельных улицах не встречают понимания со стороны водителей. Кировчане жалуются на нанесенную сплошную разметку при въезде во дворы, а некоторые даже закрашивают белые линии черной краской. Роман Четвериков выяснил - почему там, где раньше был разрыв - теперь сплошная.На улице Упита даже не в час пик оживленное движение автотранспорта. Район густонаселенный и с большим числом торговых точек. Подъезд к некоторым из них сейчас стал доставлять трудности. Причина - сплошная линия, лишающая право водителя повернуть налево. Тем не менее, такой маневр ими совершается часто.Добросовестные автовладельцы не хотят нарушать правила дорожного движения. Но их соблюдение из-за нанесенной разметки лишь добавляет головной боли.Жители домов на Упита, экономя время, словно и не знают, что на перекрестке есть светофор. Дорогу они переходят там, где им удобно. Но при этом считают. Безопасным такой путь быть не может.Упита, Луганская, Московская. Эти улицы чаще других звучат в жалобах горожан на созданные разметкой неудобства. Она, согласно новых техпаспортов, наносится при согласовании с Госавтоинспекцией. Основная цель - снижение рисков возникновения ДТП.В Управлении дорожной и парковой инфраструктуры пояснили. Возможность совершения безопасного левого поворота сохраняется на пересечениях дорог. Т.е. на перекрестках. На широкополосных дорогах областного центра будут преимущественно нанесена сплошная разметка. В центре города она будет выполнена из пластика.