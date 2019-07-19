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Сплошные "сплошняки": кировчане недовольны разметкой на дорогах.

Сплошные "сплошняки": кировчане недовольны разметкой на дорогах.

Вчера, 11:02
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Роман Четвериков

Новые ГОСТы организации дорожного движения на отдельных улицах не встречают понимания со стороны водителей. Кировчане жалуются на нанесенную сплошную разметку при въезде во дворы, а некоторые даже закрашивают белые линии черной краской. Роман Четвериков выяснил - почему там, где раньше был разрыв - теперь сплошная.

На улице Упита даже не в час пик оживленное движение автотранспорта. Район густонаселенный и с большим числом торговых точек. Подъезд к некоторым из них сейчас стал доставлять трудности. Причина - сплошная линия, лишающая право водителя повернуть налево. Тем не менее, такой маневр ими совершается часто.

- Разметку сделали тут недавно.
- Т.е. у тебя выхода другого нет?
- Да, приходится под знак ехать.

Добросовестные автовладельцы не хотят нарушать правила дорожного движения. Но их соблюдение из-за нанесенной разметки лишь добавляет головной боли.

- Я доехал сюда до перекрестка, начал разворачиваться. Для этого нужно дождаться красного света. Начинаешь разворот, и сбоку машину уже начинают ехать. Либо ты в них, либо они в тебя. И тут еще пешеходы.

Жители домов на Упита, экономя время, словно и не знают, что на перекрестке есть светофор. Дорогу они переходят там, где им удобно. Но при этом считают. Безопасным такой путь быть не может.

- Почему бы не сделать здесь пешеходный переход. Сколько вот таких вот инвалидов. Идешь, рискуешь.

Упита, Луганская, Московская. Эти улицы чаще других звучат в жалобах горожан на созданные разметкой неудобства. Она, согласно новых техпаспортов, наносится при согласовании с Госавтоинспекцией. Основная цель - снижение рисков возникновения ДТП.

АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УДПИ:
«Машина, двигающаяся во встречном направлении, в крайнем ряду останавливается. Другой водитель вроде бы его пропускает. А тот, кто в крайнем ряду его не видит и водитель не может избежать столкновения».

В Управлении дорожной и парковой инфраструктуры пояснили. Возможность совершения безопасного левого поворота сохраняется на пересечениях дорог. Т.е. на перекрестках. На широкополосных дорогах областного центра будут преимущественно нанесена сплошная разметка. В центре города она будет выполнена из пластика.

Сплошные

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