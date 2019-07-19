"Цифра" охватила всю Кировскую область.

С 15 апреля текущего года Кировская область была отключена от аналогового вещания и перешла на цифровое. При этом трансляция региональных каналов, которые вещают только в аналоговом формате и не вошли ни в один из двух мультиплексов, продолжается. На сегодняшний день охват "цифрой" по области составляет 100%.Ирина до недавнего времени пользовалась услугами кабельного телевидения. Узнав о том, что с переходом на цифровой формат вещания жители Кировской области получат возможность принимать 20 бесплатных телеканалов, девушка установила специальную приставку и сегодня смотрит любимые передачи в новом формате вещания.Напомним, что в переходе области на цифровое вещание помогли волонтеры. 600 человек отработали более 2-х тысяч заявок.Также были организованы две «горячих линии» - федеральная и региональная. Вторая в основном принимала звонки с вопросами о местах приобретения цифровых приставок или спутникового оборудования, о мерах социальной поддержки и о вызовах волонтеров на дом, чтобы они помогли настроить оборудование.В целом «цифровой переход» Юрий Палюх отметил как эффективную работу, к которой у федеральных властей не возникло никаких вопросов.