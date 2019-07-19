"Цифра" охватила всю Кировскую область.

С 15 апреля текущего года Кировская область была отключена от аналогового вещания и перешла на цифровое. При этом трансляция региональных каналов, которые вещают только в аналоговом формате и не вошли ни в один из двух мультиплексов, продолжается. На сегодняшний день охват "цифрой" по области составляет 100%.
Ирина до недавнего времени пользовалась услугами кабельного телевидения. Узнав о том, что с переходом на цифровой формат вещания жители Кировской области получат возможность принимать 20 бесплатных телеканалов, девушка установила специальную приставку и сегодня смотрит любимые передачи в новом формате вещания.
ИРИНА ШЕВНИНА:
«До этого у меня было кабельное телевидение, за которое я платила достаточно большие деньги. А сейчас есть возможность подключить 20 цифровых каналов и смотреть те каналы, которые мне нужны. Не переплачивая за другие каналы, которые я никогда не смотрела».
Напомним, что в переходе области на цифровое вещание помогли волонтеры. 600 человек отработали более 2-х тысяч заявок.
АЛЕКСАНДР КОКОРИН, ВОЛОНТЕР:
«Так потратил, сколько подключал, это 30 часов, если в часах измерять. А выездов около ста на квартиры, где приходилось подключать».
Также были организованы две «горячих линии» - федеральная и региональная. Вторая в основном принимала звонки с вопросами о местах приобретения цифровых приставок или спутникового оборудования, о мерах социальной поддержки и о вызовах волонтеров на дом, чтобы они помогли настроить оборудование.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За полгода мы хорошую информационную компанию провели, которая позволила заблаговременно подготовить население Кировской области к переходу на цифровой формат вещания. На самом деле вот эти два мультиплекса вещали уже несколько лет вместе с аналоговым телевидением. Поэтому поэтапный переход абонента на цифровой формат случился уже давно. И именно благодаря вот этой готовности Кировская область не столкнулась с серьезными проблемами».
В целом «цифровой переход» Юрий Палюх отметил как эффективную работу, к которой у федеральных властей не возникло никаких вопросов.