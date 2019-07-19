Возможно, мульчер нам поможет: с борщевиком будут бороться новым способом.

Кировские дорожники присоединились к работам по ликвидации борщевика. На борьбу с опасным растением вышел специальный мульчер. Эта техника позволяет скашивать и измельчать на месте растения любых размеров с впечатляющей скоростью.
В Кирове подходит к завершению второй этап работ по ликвидации борщевика. В текущем году процесс уничтожения опасного растения на общей площади в 26 гектаров проходит в три этапа. До цветения борщевика (май-начало июня) основной упор был сделан на химическую обработку. Затем подрядчики приступили к механизированной обработке территории.
ОЛЕГ СИЗОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРОРАБА ТСУ-2:
«По борьбе с борщевиком в этом году у нас стоит задача в пределах города Кирова. Трактор с мульчерной установкой».
ЕВГЕНИЙ КУТЯВИН, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА МЕХАНИЗАЦИИ ТСУ-2:
«Рабочий орган - это ротор с ножами, который вращаются со скоростью 500 об. мин. и всё, что попадает в поле действия, уничтожается».
В рамках муниципальных контрактов обрабатываются места общего пользования – возле учебных заведений, на детских площадках, скверах и парках, близ тротуаров и пешеходных переходов.
ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Эффективный метод - это кошение не менее 3 раз. У нас используется кошение и химическая обработка».
Естественная скорость распространения борщевика составляет 4-5 метров в год, но если очаг произрастания растения подошел вплотную к дороге, то динамика увеличивается многократно и составляет уже сотни метров в год, как вдоль дороги, так и вглубь сельхозугодий. Дороги и улицы не зря считаются основными артериями распространения борщевика - автомобили «помогают» семенам распространяться на большие расстояния.
Отметим, что ликвидировать растение важно до созревания семян, то есть до середины августа. В будущем планируется установить периодичность удаления стеблей борщевика не реже 5 раз в сезон. Это позволит прекратить развитие корневой системы растения и со временем добиться его полного уничтожения.