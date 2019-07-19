Читальная изба - новый кировский городской проект.

В Октябрьском районе Кирова появилась передвижная библиотека с книгами о русском народном творчестве. Акция «Изба-читальня» - один из этапов проекта «Радуга жизни».
Центр местной активности на Кольцова, 18 уже давно стал местом притяжения жителей микрорайона. Активисты 11-го округа без дела сидеть не могут, всё время что-то придумывают и вовлекают в различные мероприятия своих соседей. Акция стартовала неделю назад, библиотека пока небольшая, но постоянно пополняется. Дома у кировчан нашлись книги по рукоделию, со старинными рецептами, сказками и народными приметами.
ЛЮБОВЬ ОГОРОДНИКОВА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ:
«Как люди веселились, чем занимались, все там расписано, чтобы люди, которые сюда приходят, активисты с округи, чтобы они приглашали своих жителей, и они здесь знакомились с этим, чтобы дальше продлевали и у нас не утрачивалась эта любовь к России, к русскому народному творчеству».
К акции «Изба-читальня» присоединились и сотрудники нашей телерадиокомпании. Пополнить передвижную библиотеку может каждый, книги принимаются в Центрах местной активности на Кольцова, 18 и в поселке Костино, в Доме культуры. Акция продлится до 31 августа. И это только одно мероприятие проекта «Радуга жизни», направленного на продолжение традиций русского народного творчества. Уже прошли мастер-классы по изготовлению головных уборов и дефиле в кокошниках, праздник для детей на стадионе 47-ой школы.
НИНА ХВОСТАНЦЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "МОСКОВСКАЯ, 177":
«Русские народные игры и традиции очень хорошо аккумулируются в нашу жизнь, чтобы не сидели перед компьютером, могли выйти на улицу, не все могут выйти и организовать свой круг общения, а в рамках этого мероприятия было организовано публичное веселье».
Активисты также участвовали в конкурсе по поддержке общественных инициатив «Добрые дела юбилейному городу» и выиграли грант. Сейчас эти колонки можно использовать для проведения массовых мероприятий в микрорайоне. А в рамках проекта "Радуга жизни" все желающие смогут приготовить разные блюда по русским народным рецептам и подвести итоги на заключительном чаепитии.