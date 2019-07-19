Читальная изба - новый кировский городской проект.

В Октябрьском районе Кирова появилась передвижная библиотека с книгами о русском народном творчестве. Акция «Изба-читальня» - один из этапов проекта «Радуга жизни».Центр местной активности на Кольцова, 18 уже давно стал местом притяжения жителей микрорайона. Активисты 11-го округа без дела сидеть не могут, всё время что-то придумывают и вовлекают в различные мероприятия своих соседей. Акция стартовала неделю назад, библиотека пока небольшая, но постоянно пополняется. Дома у кировчан нашлись книги по рукоделию, со старинными рецептами, сказками и народными приметами.К акции «Изба-читальня» присоединились и сотрудники нашей телерадиокомпании. Пополнить передвижную библиотеку может каждый, книги принимаются в Центрах местной активности на Кольцова, 18 и в поселке Костино, в Доме культуры. Акция продлится до 31 августа. И это только одно мероприятие проекта «Радуга жизни», направленного на продолжение традиций русского народного творчества. Уже прошли мастер-классы по изготовлению головных уборов и дефиле в кокошниках, праздник для детей на стадионе 47-ой школы.Активисты также участвовали в конкурсе по поддержке общественных инициатив «Добрые дела юбилейному городу» и выиграли грант. Сейчас эти колонки можно использовать для проведения массовых мероприятий в микрорайоне. А в рамках проекта "Радуга жизни" все желающие смогут приготовить разные блюда по русским народным рецептам и подвести итоги на заключительном чаепитии.