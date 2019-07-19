В регионе реализуется проект "Время для мечты".

В рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям" в нашем регионе реализуется проект "Время для мечты" - исполнение желаний детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наш корреспондент Карина Алоян увидела, как исполняются самые заветные желания.Среди разнообразия игрушек для мальчишек, самые любимые - про роботов и космос. Филипп из посёлка Октябрьский Слободского района, кажется, до конца и не верит в то, что происходит с ним. Космос еще никогда не был так близко - этим утром целый космический центр - для него одного.Самому создать воронку чёрной дыры - легко. Познакомиться с самыми интересными экспонатами, пожать руку роботу и загадать желание у космического дерева - оно точно не может не сбыться. Шутки, смех и радость, которая, конечно, переполняет. Он здесь вместе с мамой, которая, кажется, нервничала больше, чем сам Филипп.Оказывается, нужно так немного для того, чтобы подарить - чудо. Благодаря проекту до 15 сентября удастся осчастливить около 20 других ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации: кто-то хочет познакомиться с Дедом Морозом, кто-то - свой велосипед.О самой сокровенной и желанной - о своей мечте дети рассказывали в ходе анкетирования, проведенного в рамках проекта. Мечте, время для которой обязательно наступит.