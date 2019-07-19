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В регионе реализуется проект "Время для мечты".

В регионе реализуется проект "Время для мечты".

Вчера, 17:28
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Карина Алоян

В рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям" в нашем регионе реализуется проект "Время для мечты" - исполнение желаний детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наш корреспондент Карина Алоян увидела, как исполняются самые заветные желания.

Среди разнообразия игрушек для мальчишек, самые любимые - про роботов и космос. Филипп из посёлка Октябрьский Слободского района, кажется, до конца и не верит в то, что происходит с ним. Космос еще никогда не был так близко - этим утром целый космический центр - для него одного.

- Здорово, до самого низа получилось докрутить.
- Могу еще.
- Еще? Давай.
- Вот, самый низ.

Самому создать воронку чёрной дыры - легко. Познакомиться с самыми интересными экспонатами, пожать руку роботу и загадать желание у космического дерева - оно точно не может не сбыться. Шутки, смех и радость, которая, конечно, переполняет. Он здесь вместе с мамой, которая, кажется, нервничала больше, чем сам Филипп.

ИРИНА ЕСКИНА, МАМА ФИЛИППА:
«Очень долго ждал, чтобы его привезли, показали ему. Любит ездить, интересуется всем. Любопытный очень».

Оказывается, нужно так немного для того, чтобы подарить - чудо. Благодаря проекту до 15 сентября удастся осчастливить около 20 других ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации: кто-то хочет познакомиться с Дедом Морозом, кто-то - свой велосипед.

ЕВГЕНИЯ СИДОРОВА, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мечты самые разные. Есть мечты ребят, которые имеют ограничения по здоровью и они желают специальные приспособления, например, санки-коляски для детей с ДЦП - это самые сложные для нас пока мечты, но мы постараемся их исполнить».

О самой сокровенной и желанной - о своей мечте дети рассказывали в ходе анкетирования, проведенного в рамках проекта. Мечте, время для которой обязательно наступит.

В регионе реализуется проект

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