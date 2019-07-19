В кировских детсадах появятся экологичные веранды.

В тридцати детских садах Кирова в этом году установят новые экологические веранды. В одном из садиков, где сейчас ведутся работы, побывала наша съемочная группа.В детском саду "Дюймовочка" на Чапаева дошколята пока гуляют в стесненных условиях. Доступ на другую часть территории для них временно закрыт. Сейчас здесь возводят веранды, или как их еще называют - теневые навесы.Строительство веранд - не прихоть, а требование СанПин. Они должны быть в каждом дошкольном учреждении. Конкретно по этому садику есть даже предписание Роспотребнадзора и его нужно исполнять.Новые веранды в этом году установят в 32-х детских садах Кирова, всего 53 штуки. И хотя объем работ не маленький, это даже наполовину не закроет существующую потребность.Одна такая веранда, по словам чиновников, стоит около 200 тысяч рублей. Рассматривались различные варианты конструкций: и кирпичные, и на металлокаркасе. Но этот вариант оказался самым оптимальным. Впрочем, время покажет. В Департаменте образования надеются, что прослужат новые веранды 20-30 лет.