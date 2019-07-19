День православной бабушки в Кирове.

В Кирове отметили День православной бабушки. Этот праздник приходится на день память святой равноапостольной княгини Ольги. Как проходил праздник в библиотеке номер 3 - в нашем сюжете.Ольгу Линёву можно назвать профессиональной бабушкой - ведь у неё шестеро внуков, младшему 6, старшей - 12. Ольга не только работает библиотекарем, но и постоянно проводит мастер-классы по множеству направлений. А увлечений у неё много - вязание, декупаж, валяние из шерсти. Кроме того, мастерица делает кукол из не самых обычных материалов.Внутри - синтепон, форма лица куклы создаётся с помощью утяжек; каркас куклы - из проволоки, а чтобы придать ей объемную форму - внутрь помещается обычная пятилитровая бутылка. Одежду для героев Ольга тоже сшила сама. Говорит, что процесс создания кропотливый, на одну куклу уходит около недели. Игрушки дополняют небольшую фотозону, которая передаёт колорит дома русского села. Также в помещении библиотеки расположилась выставка, созданная руками бабушек.Кроме выставки в библиотеке прошёл мастер-класс по изготовлению сувениров из глины.Такие мастер-классы проходят на базе библиотеки постоянно. Вышивка, валяние из шерсти, различные игрушки, лоскутное шитье, наряды, картины - всего около ста работ - можно увидеть в библиотеке до 29 августа.