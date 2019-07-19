День православной бабушки в Кирове.

В Кирове отметили День православной бабушки. Этот праздник приходится на день память святой равноапостольной княгини Ольги. Как проходил праздник в библиотеке номер 3 - в нашем сюжете.
Ольгу Линёву можно назвать профессиональной бабушкой - ведь у неё шестеро внуков, младшему 6, старшей - 12. Ольга не только работает библиотекарем, но и постоянно проводит мастер-классы по множеству направлений. А увлечений у неё много - вязание, декупаж, валяние из шерсти. Кроме того, мастерица делает кукол из не самых обычных материалов.
ОЛЬГА ЛИНЁВА:
«Изготавливаются такие куклы из колготок. Обыкновенных колготок. Колготки отбеливаются в доместосе или белизне, дальше они хорошо прополаскиваются - и материал готов».
Внутри - синтепон, форма лица куклы создаётся с помощью утяжек; каркас куклы - из проволоки, а чтобы придать ей объемную форму - внутрь помещается обычная пятилитровая бутылка. Одежду для героев Ольга тоже сшила сама. Говорит, что процесс создания кропотливый, на одну куклу уходит около недели. Игрушки дополняют небольшую фотозону, которая передаёт колорит дома русского села. Также в помещении библиотеки расположилась выставка, созданная руками бабушек.
ЕЛЕНА РЫКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКИ №3:
«Это для них прекрасная возможность привести сюда своих внуков, своих друзей. И показать им на выставке именно свои работы, что она может делать. Это не просто висит поделка дома или стоит где-то в шкафу, она выставляется в городской библиотеке, на доступной площадке».
Кроме выставки в библиотеке прошёл мастер-класс по изготовлению сувениров из глины.
- Что нужно сделать, чтобы получился слоник - это подвесочка, подвесочка очень красивая. Сначала мы берём глину, разминаем, придаём форму слоника, делаем нужные надрезы, далее сушим, обжигаем и разрисовываем - всё!
Такие мастер-классы проходят на базе библиотеки постоянно. Вышивка, валяние из шерсти, различные игрушки, лоскутное шитье, наряды, картины - всего около ста работ - можно увидеть в библиотеке до 29 августа.