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Писателем сделала война: в Кирове отмечают юбилей Бориса Порфирьева.

Писателем сделала война: в Кирове отмечают юбилей Бориса Порфирьева.

Вчера, 14:45
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Валентина Палкина

В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка «Память сердца», посвященная столетию со дня рождения Бориса Порфирьева. Подарком к юбилею стало издание книги, закончил которую сын писателя.

Литература для Бориса Порфирьева стала самым главным делом в жизни. Еще в детстве сочинил и оформил свою первую книжку. Много лет работал в издательстве, помогал готовить рукописи к выходу в свет. А писателем его сделала война, как считал Борис Александрович.

ЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Именно в военное время он начинает печататься, выходят его самодельные книги, которые представлены на нашей выставке, но началом своей литературной деятельности Порфирьев считает публикации своих рассказов в журнале "Огонек", они тоже у нас представлены, в 1949 году он становится членом Союза писателей».

Произведения вятского литератора называют энциклопедией спортивной жизни России прошлого века. "Мяч в сетке", «Борцы», «Чемпионы», «Рекордная высота», «Летящая надо льдом». Подростки писали Порфирьеву, что именно эти книги привели их на стадион, на лыжню, в спортзал. Примечательно, что к юбилею писателя получила продолжение его неоконченная рукопись "На Олимпе рядом с богами". Несколько лет ее обрабатывал сын Юрий, и к столетию со дня рождения отца роман был закончен.

ЮРИЙ ПОРФИРЬЕВ, СЫН Б.А. ПОРФИРЬЕВА:
«Там много персонажей, некоторые выступают под своими фамилиями, как Евгений Чарушин, детский писатель и художник, другие, я уже взял в последнюю часть, как Соломон Борисович Сахар, он под другой фамилией, известный артист ТЮЗа Игорь Баскаков, но люди, безусловно, их узнают».

На юбилейной выставке "Память сердца" представлены фотографии, рукописи, грамоты, буклеты и книги из личных архивов семьи Бориса Порфирьева, а также из фондов краеведческого музея и библиотеки, носящей имя писателя.

Писателем сделала война: в Кирове отмечают юбилей Бориса Порфирьева.

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