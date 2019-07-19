Писателем сделала война: в Кирове отмечают юбилей Бориса Порфирьева.

В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка «Память сердца», посвященная столетию со дня рождения Бориса Порфирьева. Подарком к юбилею стало издание книги, закончил которую сын писателя.Литература для Бориса Порфирьева стала самым главным делом в жизни. Еще в детстве сочинил и оформил свою первую книжку. Много лет работал в издательстве, помогал готовить рукописи к выходу в свет. А писателем его сделала война, как считал Борис Александрович.Произведения вятского литератора называют энциклопедией спортивной жизни России прошлого века. "Мяч в сетке", «Борцы», «Чемпионы», «Рекордная высота», «Летящая надо льдом». Подростки писали Порфирьеву, что именно эти книги привели их на стадион, на лыжню, в спортзал. Примечательно, что к юбилею писателя получила продолжение его неоконченная рукопись "На Олимпе рядом с богами". Несколько лет ее обрабатывал сын Юрий, и к столетию со дня рождения отца роман был закончен.На юбилейной выставке "Память сердца" представлены фотографии, рукописи, грамоты, буклеты и книги из личных архивов семьи Бориса Порфирьева, а также из фондов краеведческого музея и библиотеки, носящей имя писателя.