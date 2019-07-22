Отравляет воздух и воду: неизвестные устроили свалку у посёлка Ганино!

Лес неподалёку от Ганино превратился в навозную свалку, которая отравляет воздух и воду. На нарушение природоохранного законодательства обратили внимание эксперты ОНФ после обращения местных жителей.
Мешки все одинаковые, видны следы автомобильных шин - очевидно, это отходы с какого-то одного предприятия, и вывозят их сюда уже не в первый раз.
СВЕТЛАНА АЛФЁРОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Совсем недавно здесь был прекрасный чистый лес, где мы собирали грибы и ягоды. А недавно гуляем собакой - нашли отходы. Потом их стало всё больше и больше. И мы поняли, что сами не справимся».
Люди обратились ОНФ и эксперты обследовали всю территорию, прилегающую к посёлку Ганино и деревне Шубино. Результат проверки оказался предсказуемым, а вот масштабы экологических проблем несколько больше, чем кажется на первый взгляд.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЭКСПЕРТ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ОНФ "ЭКОЛОГИЯ":
«Мы выехали в рейд и обнаружили здесь около 200 мешков с отходами животноводства, источающих ужаснейший запах. Кроме этого здесь есть и другие мусорные площадки со строительным, бытовым мусором».
Самое неприятное, что часть отходов выбросили прямо в лесной ручей - а поблизости, буквально в 100 метрах уже стоит деревня, где люди пьют воду из колодцев. Свалку осмотрели и эксперты областного природоохранного центра.
ЛЕВ КОРЕНДЮК, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЦЕНТРА:
«В данный момент мы провели обследование. Отходы имеют биологическое происхождение, информация уже направлена региональному оператору».
Кроме мешков с органическими отходами здесь немало и твердых бытовых отходов. Некоторые жители деревни активно сопротивляются так называемой "Мусорной реформе" и предпочитают по привычке выкидывать мусор в лес, а не в специальный контейнер.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Жаль, что камера не может передать запах, который окружает свалки в этих местах. Кстати, несанкционированные свалки биологических и твердых бытовых отходов возникают тут уже не в первый раз, местные жители даже установили вот такой предупреждающий плакат, но, похоже он не помогает. Возможно потому, что написан с орфографической ошибкой».