Отравляет воздух и воду: неизвестные устроили свалку у посёлка Ганино!

Лес неподалёку от Ганино превратился в навозную свалку, которая отравляет воздух и воду. На нарушение природоохранного законодательства обратили внимание эксперты ОНФ после обращения местных жителей.Мешки все одинаковые, видны следы автомобильных шин - очевидно, это отходы с какого-то одного предприятия, и вывозят их сюда уже не в первый раз.Люди обратились ОНФ и эксперты обследовали всю территорию, прилегающую к посёлку Ганино и деревне Шубино. Результат проверки оказался предсказуемым, а вот масштабы экологических проблем несколько больше, чем кажется на первый взгляд.Самое неприятное, что часть отходов выбросили прямо в лесной ручей - а поблизости, буквально в 100 метрах уже стоит деревня, где люди пьют воду из колодцев. Свалку осмотрели и эксперты областного природоохранного центра.Кроме мешков с органическими отходами здесь немало и твердых бытовых отходов. Некоторые жители деревни активно сопротивляются так называемой "Мусорной реформе" и предпочитают по привычке выкидывать мусор в лес, а не в специальный контейнер.