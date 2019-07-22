Возможно, это старинная кузница: в Слободском археологи нашли сруб 17 века.

В Слободском на территории, ранее принадлежавшей Христорождественскому женскому монастырю, завершаются археологические раскопки. О работе археологов и интересных находках в репортаже Алексея Фоминых.В этот раз раскоп разделил на две половины небольшой дворик в историческом центре города Слободского. Несмотря на некоторые неудобства — жители к археологам относятся доброжелательно. Раскопки - часть программы газификации города. Перед прокладкой коммуникаций необходимо исследовать культурный слой территории Христорождественского женского монастыря, основанного еще в 17 веке.Сейчас археологи зачищают стенки раскопа. Изучают культурные слои различных эпох. Ни жара, ни дождь не останавливают работы. В научной работе не принято спешить. То, что экскаватор выкопает за пятнадцать минут, археологи проходят за неделю. Ратибор приехал в Слободской из Уржума, и хотя будущая его профессия фельдшер — он с большим интересом погружается в исследование прошлого.Главная находка этой экспедиции была сделана на глубине около двух метров. Это фундамент сооружения, о котором ранее не было известно.Удивляет археологов то, что ремесло, каким занимались хозяева этого сооружения, женским не назовешь. Здесь работали с металлом. Историкам известно, что в 17 веке монастыри были не только духовными, но и экономическими центрами.Из других находок можно отметить монету времен Елизаветы Петровны с Георгием Победоносцем. Кованный нож. Осколок печного изразца с орнаментом и фрагменты керамики, которые имеют необычную для черепков округлую форму.Все эти находки будут атрибутированы и после реставрации переданы в краеведческий музей города Слободского. Остатки сооружений зарисуют и с точностью до сантиметра внесут на планы старого города.В практике археологов была и другая находка, проливающая свет на архитектурную историю Слободского. Впоследствии она стала достопримечательность Христорождественского монастыря.Сейчас, благодаря вятским археологам туристы и паломники, посещающие Христорождественский монастырь, могут увидеть памятное, святое место с которого в 17 веке начиналась история этой обители.