Возможно, это старинная кузница: в Слободском археологи нашли сруб 17 века.

В Слободском на территории, ранее принадлежавшей Христорождественскому женскому монастырю, завершаются археологические раскопки. О работе археологов и интересных находках в репортаже Алексея Фоминых.
- Многим интересно узнать, почему раскоп идет ступеньками и очень неравномерный - вам же больше работы?
- Это технология, мы доходим до материковой породы и прекращаем ее снимать, далее углубляемся в слой, где есть находки, и сооружения до тех пор, пока не проступит материковая порода.
В этот раз раскоп разделил на две половины небольшой дворик в историческом центре города Слободского. Несмотря на некоторые неудобства — жители к археологам относятся доброжелательно. Раскопки - часть программы газификации города. Перед прокладкой коммуникаций необходимо исследовать культурный слой территории Христорождественского женского монастыря, основанного еще в 17 веке.
АНДРЕЙ ЕГОРОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Потом здесь будет подвод газа, приходят газовики со своим оборудованием и прямо по этой траншее прокладывают трубы к дому. Соответственно, культурный слой не страдает, он уже изучен. Строго по раскопу будут проложены трубы».
Сейчас археологи зачищают стенки раскопа. Изучают культурные слои различных эпох. Ни жара, ни дождь не останавливают работы. В научной работе не принято спешить. То, что экскаватор выкопает за пятнадцать минут, археологи проходят за неделю. Ратибор приехал в Слободской из Уржума, и хотя будущая его профессия фельдшер — он с большим интересом погружается в исследование прошлого.
РАТИБОР КОЗЛОВ, АРХЕОЛОГ-ВОЛОНТЕР:
«Это всегда по разному, в зависимости от грунта, здесь нам повезло, здесь мягкая земля, песок и работаем мы быстро, снимаем по 20 см в день. То, что я что-то нашел, то, что я внес какой-то вклад в науку, это мне очень нравится. Это хобби, мне очень нравится археология, найти монетки, керамику, какие-нибудь подковы, это для меня интересно!».
Главная находка этой экспедиции была сделана на глубине около двух метров. Это фундамент сооружения, о котором ранее не было известно.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Культурный слой города Слободского хранит много свидетельств о древней истории этого города. Вот здесь в раскопе археологи обнаружили неожиданную находку. Это деревянный сруб мастерской 17-19 века, сооружение находилось на территории Христорождественского слободского монастыря».
Удивляет археологов то, что ремесло, каким занимались хозяева этого сооружения, женским не назовешь. Здесь работали с металлом. Историкам известно, что в 17 веке монастыри были не только духовными, но и экономическими центрами.
АНДРЕЙ ЕГОРОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь нами в раскопе было обнаружено производственное сооружение. Там встречаются фрагменты шлака, металла, обожженные кости, которые использовали для добычи фосфора. Фрагмент подковы небольшой был найден. Видимо была небольшая кустарная кузница, которая обслуживала монастырь».
Из других находок можно отметить монету времен Елизаветы Петровны с Георгием Победоносцем. Кованный нож. Осколок печного изразца с орнаментом и фрагменты керамики, которые имеют необычную для черепков округлую форму.
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ, МЛ. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На данный момент сотрудниками нашего учреждения точного обоснования еще не сделано, либо это игральные фишки, либо это заготовки под пряслица. Но как вы видите, на такую незначительную площадь раскопа они представлены в количестве 4 экземпляров».
Все эти находки будут атрибутированы и после реставрации переданы в краеведческий музей города Слободского. Остатки сооружений зарисуют и с точностью до сантиметра внесут на планы старого города.
В практике археологов была и другая находка, проливающая свет на архитектурную историю Слободского. Впоследствии она стала достопримечательность Христорождественского монастыря.
АНДРЕЙ ЕГОРОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При работах на территории Христорождественского женского монастыря мы нами была найдена часть алтаря, первоначального Храма Спасский собор, там был сломан он в советское время. Удачно мы заложили шурф несколько лет назад, и попали на алтарь, мы его исследовали, зафиксировали, и в дальнейшем там руководством монастыря было принято решение сделать небольшую архитектурно памятную композицию, разбить сад, сделать фонтанчик».
Сейчас, благодаря вятским археологам туристы и паломники, посещающие Христорождественский монастырь, могут увидеть памятное, святое место с которого в 17 веке начиналась история этой обители.