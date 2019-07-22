Книжный кемпинг - в этом году в Александровском парке.

В Кирове завершился сезон передвижного читального зала. «Книжный кемпинг» в последний раз в этом году сделал остановку в Александровском саду.Библиокемпинг - это и читальный зал, и игротека для взрослых и детей. Здесь каждый мог попробовать себя в различных видах творчества. Смастерить сказочных зверюшек из фетра и разыграть небольшие спектакли с их участием. Для ребят постарше - мастер-класс по изготовлению сувениров из глины.Глина - очень податливый материал, который легко превратить во что пожелаешь. Здесь нет ничего сложного, и можно проявить фантазию, создавая небольшие украшения или персонажей сказок и мультфильмов.Во время прогулки можно узнать что-то новое. В «Книжном чемоданчике» - журналы по садоводству и рукоделию, кроссворды на любой вкус. Можно порисовать, сложить пазлы, поиграть.Добавим, что летний читальный зал, организованный сотрудниками муниципальных библиотек, в течение двух месяцев путешествовал по паркам и скверам города. И сейчас книжный кемпинг завершил свою работу - до следующего лета.