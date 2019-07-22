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Книжный кемпинг - в этом году в Александровском парке.

Книжный кемпинг - в этом году в Александровском парке.

Вчера, 17:42
193
Валентина Палкина

В Кирове завершился сезон передвижного читального зала. «Книжный кемпинг» в последний раз в этом году сделал остановку в Александровском саду.

Библиокемпинг - это и читальный зал, и игротека для взрослых и детей. Здесь каждый мог попробовать себя в различных видах творчества. Смастерить сказочных зверюшек из фетра и разыграть небольшие спектакли с их участием. Для ребят постарше - мастер-класс по изготовлению сувениров из глины.

- Это можно сделать своими руками, и это можно сделать дома.
- Я делаю подвески для мамы и бабули.

Глина - очень податливый материал, который легко превратить во что пожелаешь. Здесь нет ничего сложного, и можно проявить фантазию, создавая небольшие украшения или персонажей сказок и мультфильмов.

ЕЛЕНА РЫКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ № 3:
«Лепку с детьми мы проводим как в библиотеке, так и выходим на различные городские площадки, всегда такие занятия пользуются большой популярностью у детей и взрослых, и мы с удовольствием помогаем им попробовать себя в этом виде творчества».

Во время прогулки можно узнать что-то новое. В «Книжном чемоданчике» - журналы по садоводству и рукоделию, кроссворды на любой вкус. Можно порисовать, сложить пазлы, поиграть.

МАРИНА МЕЛЬНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ БИБЛИОТЕКИ № 4 ИМ. М.Г. ИСАКОВОЙ:
«Развлечь детей, дать родителям спокойно почитать прессу, и мы выбрали для себя такую веселую вертушечку, заготовка была сделана с учетом того, что можно будет поговорить о ветре, как с помощью такой игрушки можно изучать силу ветра, направление ветра».

Добавим, что летний читальный зал, организованный сотрудниками муниципальных библиотек, в течение двух месяцев путешествовал по паркам и скверам города. И сейчас книжный кемпинг завершил свою работу - до следующего лета.

Книжный кемпинг - в этом году в Александровском парке.

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