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Дом без хозяина погибает: проект "дом за рубль" в Кирове.

Дом без хозяина погибает: проект "дом за рубль" в Кирове.

Вчера, 17:51
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Юлия Шалаева

Все больше российских городов присоединяются к программе "Дом за рубль". Речь идет о передаче ветхих исторических зданий инвестору в льготную долгосрочную аренду. Насколько это программа востребована в Кирове и что нужно сделать, чтобы она появилась и у нас?

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дом живет, пока в нем живут люди. Как только здание становится пустым, оно теряет хозяина и начинает погибать. Таких печальных примеров в исторической части Кирова много. Вот, например, "Китайский домик", с уникальной восточной архитектурой. Здание уже много лет стоит бесхозное, оно неоднократно горело и многие считают, что дом уже не спасти».

Идея восстановления аварийных исторических домов на первый взгляд может показаться утопией. Действительно, кто будет вкладывать средства в полуразвалившееся здание, если на его месте можно построить новый особняк. Однако, в российской глубинке есть люди, которые мыслят в разрез общепринятой логике.

Так, житель Томска Алексей Будников взялся восстановить деревянный дом-памятник. Каждый день он проезжал мимо умирающего здания и однажды понял, что хочет его спасти. Позже Алексей узнал, что с этим домом связана судьба знаменитого исследователя Арктики Николая Урванцева.

АЛЕКСЕЙ БУДНИКОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, Г. ТОМСК:
«Мне это все интересно. Надеюсь, что как можно больше людей увлечется этой программой. Схема рабочая».

Алексей занимается реставрацией здания по программе "Дом за рубль". Она реализуется в Томске с 2016 года. Суть в том, что аварийное историческое здание отдают инвестору на условиях льготной аренды. Предприниматель должен за свой счет отреставрировать дом, после чего платит за него аренду в размере один рубль в течении 49 лет. При этом инвестор освобожден от налога и получает бонус в виде льготы на аренду земли.

НИКИТА КИРСАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Г.ТОМСКА:
«Сначала на два года устанавливается льготный режим, чтобы он успел скопить средства и восстановить дом. Потом после того как объект сдан ему эту льготу продляют на 49 лет. Параллельно, так же поступенчато, вводится льгота и на само здание».

По словам томичей подобная схема выгодна и бизнесу, и администрации. Но самое главное она позволяет сохранить историческую среду в центре города.

В Кирове "дом за рубль" тоже отдавали, но не в аренду, а в собственность. Речь о здании, где раньше находился краеведческий музей на улице Спасской.

АЛЕКСАНДР ГРАЧЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Так называемая схема "Объект за рубль" была реализована в Кировской области путем реализации объекта культурного наследия федерального значения - это здание бывшего общественного собрания. Объект был выставлен на конкурс с начальной минимальной стоимостью 1 рубль».

Этот пример для Кирова скорее исключение. Как правило, бизнес не хочет вкладываться в историческую застройку, тем более ветхую.

Денис Резуник один из тех, кто решился на столь смелый шаг. В 2013 году он взял в собственность дом купца Важенина на Орловской, 15. Денис впервые столкнулся с реставрацией дома-памятника, когда каждый шаг нужно согласовывать, а чтобы

сделать ремонт, необходима профессиональная экспертиза. Сегодня Денис сдает помещения дома в аренду. Однако, по словам предпринимателя, историческая архитектура дополнительных бонусов не принесла.

ДЕНИС РЕЗУНИК, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Г.КИРОВ:
«В Лондоне мы были, там если потолки правильно скрепят, то помещение считается дороже. А в Кирове это особенно никто не ценит - какая разница, какое помещение и что там было. Цена аренды одинаковая».

Резонным остается вопрос - как и чем мотивировать инвесторов, чтобы они захотели вкладывать деньги в ветхую историческую застройку. Для этого, по словам экспертов, нам нужна своя муниципальная программа, где была бы прописана схема льготной аренды, как это сделали в Томске и Нижнем Новгороде.

ЕЛЕНА КУСТОВА, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ВЯТГУ:
«Надо понимать в целом проблему. Когда мы говорили с томичами, они объясняли, что не может быть общего рецепта для всех городов. Каждый должен найти свой подход к проблеме и сделать свой подзаконный акт, который был бы приемлин для этого города».

Удивительно, но в том же Томске инвесторы восстанавливают даже не кирпичные, а деревянные дома. Здания становятся туристическими объектами, в них открывают гостиницы и кафе. Почему бы и нашим, колоритным вятским купеческим домам не найти свое место в современном городе. Возможно, и они когда-нибудь смогут возродиться из прошлого, обогатив наше будущее наследием старой Вятки.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Взять и восстановить старинное здание - это конечно риск, но все же благородный. Впрочем, люди, которые берут на себя такую ответственность, далеко не всегда преследуют коммерческую цель. Зачастую их привлекает сама мысль спасения исторического здания. И это, пожалуй, самый лучший способ трансформировать свою любовь к родному городу во что-то материальное».

Дом без хозяина погибает: проект

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