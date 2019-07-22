Дом без хозяина погибает: проект "дом за рубль" в Кирове.

Все больше российских городов присоединяются к программе "Дом за рубль". Речь идет о передаче ветхих исторических зданий инвестору в льготную долгосрочную аренду. Насколько это программа востребована в Кирове и что нужно сделать, чтобы она появилась и у нас?Идея восстановления аварийных исторических домов на первый взгляд может показаться утопией. Действительно, кто будет вкладывать средства в полуразвалившееся здание, если на его месте можно построить новый особняк. Однако, в российской глубинке есть люди, которые мыслят в разрез общепринятой логике.Так, житель Томска Алексей Будников взялся восстановить деревянный дом-памятник. Каждый день он проезжал мимо умирающего здания и однажды понял, что хочет его спасти. Позже Алексей узнал, что с этим домом связана судьба знаменитого исследователя Арктики Николая Урванцева.Алексей занимается реставрацией здания по программе "Дом за рубль". Она реализуется в Томске с 2016 года. Суть в том, что аварийное историческое здание отдают инвестору на условиях льготной аренды. Предприниматель должен за свой счет отреставрировать дом, после чего платит за него аренду в размере один рубль в течении 49 лет. При этом инвестор освобожден от налога и получает бонус в виде льготы на аренду земли.По словам томичей подобная схема выгодна и бизнесу, и администрации. Но самое главное она позволяет сохранить историческую среду в центре города.В Кирове "дом за рубль" тоже отдавали, но не в аренду, а в собственность. Речь о здании, где раньше находился краеведческий музей на улице Спасской.Этот пример для Кирова скорее исключение. Как правило, бизнес не хочет вкладываться в историческую застройку, тем более ветхую.Денис Резуник один из тех, кто решился на столь смелый шаг. В 2013 году он взял в собственность дом купца Важенина на Орловской, 15. Денис впервые столкнулся с реставрацией дома-памятника, когда каждый шаг нужно согласовывать, а чтобысделать ремонт, необходима профессиональная экспертиза. Сегодня Денис сдает помещения дома в аренду. Однако, по словам предпринимателя, историческая архитектура дополнительных бонусов не принесла.Резонным остается вопрос - как и чем мотивировать инвесторов, чтобы они захотели вкладывать деньги в ветхую историческую застройку. Для этого, по словам экспертов, нам нужна своя муниципальная программа, где была бы прописана схема льготной аренды, как это сделали в Томске и Нижнем Новгороде.Удивительно, но в том же Томске инвесторы восстанавливают даже не кирпичные, а деревянные дома. Здания становятся туристическими объектами, в них открывают гостиницы и кафе. Почему бы и нашим, колоритным вятским купеческим домам не найти свое место в современном городе. Возможно, и они когда-нибудь смогут возродиться из прошлого, обогатив наше будущее наследием старой Вятки.