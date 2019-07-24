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Иногда дыни и арбузы без документов: в Кирове прошёл рейд по местам торговли

Иногда дыни и арбузы без документов: в Кирове прошёл рейд по местам торговли

Сегодня, 15:18
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Иван Швецов

Россельхознадзор провел очередной рейд по точкам незаконной торговли арбузами. Наша съемочная группа узнала, почему штрафы не пугают нарушителей закона.

С начала сезона арбузы можно купить практически везде - не только в магазинах, но и с развалов в городе и вдоль трасс. Особенно опасно брать бахчевые у дороги - как правило, продавцы вообще не имеют никаких сопроводительных документов.

- А чем докажете, что это астраханские? Карантинные и фитосанитарные документы тоже отсутствуют?
- А здесь кто вам разрешение на торговлю давал?
- За данное правонарушение будет составлен протокол по статье КОАП.

Контролируют торговлю бахчевыми культурами сотрудники Россельхознадзора не случайно: многие перевозчики не сообщают в управление о прибытии на территорию региона овощей и фруктов, тем самым минуя осмотр грузов и фитосанитарный контроль.
Кроме того, покупать арбузы и дыни с навалов на земле или из багажника автомобиля - значит рисковать здоровьем.

МАКСИМ ЗЫКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗХНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Продукция может впитывать все выхлопные газы, поэтому будет вредной для здоровья. А также она перевозится на поддонах, где могут оказаться карантинные растения - амброзия, горчак, паслён и другие».

Добавим, что штраф за незаконную торговлю бахчевыми составляет от 300 до 500 рублей. Это стоимость 1-2 арбузов. Не удивительно, что такое наказание никого из торговцев не останавливает и продавцы продолжают торговать арбузами, откровенно пренебрегая требованиями российского законодательства.

Иногда дыни и арбузы без документов: в Кирове прошёл рейд по местам торговли

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