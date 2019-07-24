Иногда дыни и арбузы без документов: в Кирове прошёл рейд по местам торговли

Россельхознадзор провел очередной рейд по точкам незаконной торговли арбузами. Наша съемочная группа узнала, почему штрафы не пугают нарушителей закона.С начала сезона арбузы можно купить практически везде - не только в магазинах, но и с развалов в городе и вдоль трасс. Особенно опасно брать бахчевые у дороги - как правило, продавцы вообще не имеют никаких сопроводительных документов.Контролируют торговлю бахчевыми культурами сотрудники Россельхознадзора не случайно: многие перевозчики не сообщают в управление о прибытии на территорию региона овощей и фруктов, тем самым минуя осмотр грузов и фитосанитарный контроль.Кроме того, покупать арбузы и дыни с навалов на земле или из багажника автомобиля - значит рисковать здоровьем.Добавим, что штраф за незаконную торговлю бахчевыми составляет от 300 до 500 рублей. Это стоимость 1-2 арбузов. Не удивительно, что такое наказание никого из торговцев не останавливает и продавцы продолжают торговать арбузами, откровенно пренебрегая требованиями российского законодательства.