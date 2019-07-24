314 юнг: в Кирове вспоминали ветеранов ВМФ.

В воскресенье в России отметили День Военно-Морского флота. В Кирове, по традиции, он начался с возложения цветов к вечному огню. Как прошел праздник, увидела наша съемочная группа.Одетые в тельняшки, с бескозырками на голове. В этот день встречаются сослуживцы, поздравляют ветеранов военно-морского флота, вспоминают подвиги отцов и дедов. Вятка по праву может гордиться моряками. На пересечении улиц Казанской иПреображенской находится здание, из которого в годы войны более 300-т подростков в возрасте 15-16 лет ушли добровольцами по рекомендации комсомола в Соловецкую школу юнг.С далеких времен военный флот надёжно стоит на страже интересов России. Военные корабли под Андреевским флагом успешно выполняли и выполняют ответственные задачи по всему миру.И традиционно в этот день по Вятке прошел парад маломерных речных судов. Эта традиция появилась в 50-ые годы прошлого столетия. Парад остается неизменной частью празднования дня ВМФ, несмотря на капризы погоды.