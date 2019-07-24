314 юнг: в Кирове вспоминали ветеранов ВМФ.

В воскресенье в России отметили День Военно-Морского флота. В Кирове, по традиции, он начался с возложения цветов к вечному огню. Как прошел праздник, увидела наша съемочная группа.
Одетые в тельняшки, с бескозырками на голове. В этот день встречаются сослуживцы, поздравляют ветеранов военно-морского флота, вспоминают подвиги отцов и дедов. Вятка по праву может гордиться моряками. На пересечении улиц Казанской и
Преображенской находится здание, из которого в годы войны более 300-т подростков в возрасте 15-16 лет ушли добровольцами по рекомендации комсомола в Соловецкую школу юнг.
ЕВГЕНИЙ ЖУЙКОВ, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Мы уходили из этого здания. Я со второго набора, в 1943 году. Из Кировской области уходило 314 человек. Все они принимали в войне, все юнги награждены боевыми орденами. Сейчас в Кировской области осталось три человека».
С далеких времен военный флот надёжно стоит на страже интересов России. Военные корабли под Андреевским флагом успешно выполняли и выполняют ответственные задачи по всему миру.
АЛЕКСАНДР:
«Ходили в дальние походы, в Северную Атлантику. Несли боевую службу, там всякое случалось. И аварийные ситуации, горели, тонули. Это была настоящая работа. Возвратился живой, отслужил. Горжусь подводным флотом».
И традиционно в этот день по Вятке прошел парад маломерных речных судов. Эта традиция появилась в 50-ые годы прошлого столетия. Парад остается неизменной частью празднования дня ВМФ, несмотря на капризы погоды.