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Строится в "болоте", но здание с бассейном: плюсы и минусы нового детсада в Чепецке.

Строится в "болоте", но здание с бассейном: плюсы и минусы нового детсада в Чепецке.

Сегодня, 10:40
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Иван Швецов

В Кирово-Чепецке началось строительство детского сада с ясельными группами для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Каким будет новый детсад и когда распахнет двери?

Типовой проект яслей представляет собой одноэтажное кирпичное здание общей площадью 3 тыс. квадратных метров. В каждую группу будет отдельный вход с прилегающей территории. Ну, и главное - в здании предусмотрен бассейн, настоящая радость для малышей. Стройка идет по плану, хотя место для садика выбрано неоднозначное - почва вокруг сильно заболочена.

АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЁВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
«Строить на болоте тяжело. Пришлось завести порядка 10 000 кубических метров песка, вывезти заболоченный грунт. Трудности есть с дорогами».
 
На сегодня в Кирово-Чепецке принимать самых маленьких воспитанников может только детский сад №18 на улице Горького. Новые ясли призваны ликвидировать дефицит мест для детей от 1,5 до 3 лет.

ИГОРЬ ГАГАРИНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«В очереди в настоящее время в Кирово-Чепецке 420 детей этого возраста, через год очередь сократится на 200 мест».
 
Детский сад откроет свои двери для малышей уже через год. Кроме самого здания, к нему построят асфальтированную дорогу от улицы Ленина. Добавим, что район, где располагается детский сад, считается перспективным для развития Кирово-Чепецка. В будущем здесь может появиться еще один современный микрорайон.

Строится в

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