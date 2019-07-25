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Проект кировчанки победил на молодежном форуме ПФО «iВолга 2.0».

Проект кировчанки победил на молодежном форуме ПФО «iВолга 2.0».

Вчера, 15:26
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Проект кировчанки победил на молодежном форуме ПФО «iВолга 2.0».
30 июля 2019 года состоялось торжественное закрытие Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0».

Много положительных откликов от участников «iВолги» получил проект «Театральное Приволжье», который реализуется в ПФО по инициативе полпреда Президента РФ Игоря Комарова.

Участники и победители региональных этапов этого фестиваля каждый день представляли свои постановки на площадках форума, и такой формат понравился ребятам.

Например, народный учебный театр «Вятского колледжа культуры» показал на  «iВолге» неклассическую интерпретацию известной сказки Шарля Перро. Участники форума обратились к полпреду с просьбой продлить проект и после окончания Года театра. Игорь Комаров заверил, что если конкурс действительно востребован, у него обязательно будет продолжение.

Две тысячи молодых людей и девушек в течение недели на форуме слушали лекции и мастер-классы ведущих экспертов и боролись за победу своих проектов. 

Кировчанка Анастасия Солянова выиграла грант в размере 300 тысяч рублей на проект «Реконструкция скейт-парка «Новое Время»».

- На форум я приехала за яркими  эмоциями и старалась проживать каждый день со всей полнотой, которая только возможна. Это касается и защиты проекта, и участия в спортивных мероприятиях. Триатлон, «Трейл», турнир по волейболу, командный зачёт ГТО - все это помогало нацелиться на результат. Спасибо форуму за возможности, спасибо ребятам за поддержку, - поделилась своими впечатлениями Анастасия Солянова.

Все победители форума получили награды от Игоря Комарова и других почетных гостей «iВолги». Церемония завершилась праздничным концертом.

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