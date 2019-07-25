Прежде чем бороздить речные просторы, надо на права сдать: в Кирове прошли экзамены по судовождению.

Моторные лодки, катера, гидроциклы. Прежде чем бороздить водные просторы рек и водоемов, нужно транспорт зарегистрировать и получить удостоверение судоводителя. Наша съемочная группа увидела, как сдается практическая часть экзамена.
Экзамен можно сравнить с получением прав в автошколе. Сдается теоретический и практический этап. Последний принимают сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Чтобы получить зачет, претенденты на удостоверение судоводителя должны выполнить непростые задания.
МАРК ВОЙДИЛОВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ:
«Здесь проводиться практическая часть, она производится в соответствии с регламентом по аттестации судоводителей. Заключается в том, что испытуемый выполняет определенные фигуры и по результатам этого мы оцениваем его действия, умения и выставляем оценку. Зачет-незачет».
Как признаются начинающие судоводители сдать экзамены не просто, самое сложное в практике это спасение «утопающего». При выполнении этого задания нужно учитывать направление течения, ветра и подойти к утопающему нужно с определенной стороны, чтобы его не задеть, не наехать и чтобы он не попал под лодку.
АНТОН ПРИТЫКИН, ЭКЗАМЕНУЕМЫЙ:
«Конкретно по своему примеру, мне было легче получить права на машину. Тут больше вопросов, они более объемные, когда готовился, то некоторых слов даже не знал. Было тяжело адаптироваться к этому языку и понять логику этих билетов».
Если с первого раза не получилось сдать экзамен, через неделю можно придти на пересдачу. За прошлый год в Кирове аттестовано 122 судоводителя, в этом году уже 79 человек получили удостоверения.