Прежде чем бороздить речные просторы, надо на права сдать: в Кирове прошли экзамены по судовождению.

Моторные лодки, катера, гидроциклы. Прежде чем бороздить водные просторы рек и водоемов, нужно транспорт зарегистрировать и получить удостоверение судоводителя. Наша съемочная группа увидела, как сдается практическая часть экзамена.Экзамен можно сравнить с получением прав в автошколе. Сдается теоретический и практический этап. Последний принимают сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Чтобы получить зачет, претенденты на удостоверение судоводителя должны выполнить непростые задания.Как признаются начинающие судоводители сдать экзамены не просто, самое сложное в практике это спасение «утопающего». При выполнении этого задания нужно учитывать направление течения, ветра и подойти к утопающему нужно с определенной стороны, чтобы его не задеть, не наехать и чтобы он не попал под лодку.Если с первого раза не получилось сдать экзамен, через неделю можно придти на пересдачу. За прошлый год в Кирове аттестовано 122 судоводителя, в этом году уже 79 человек получили удостоверения.