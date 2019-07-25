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В день "крылатой пехоты" прыжки с парашютом под вопросом

В день "крылатой пехоты" прыжки с парашютом под вопросом

Вчера, 17:20
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Иван Швецов

В пятницу, 2 августа, в России десантники будут отмечать день ВДВ. Расписание праздничных мероприятий и главный вопрос - что будет с погодой и прыжками с парашютом в случае ненастной погоды?

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ.

СЕРГЕЙ КРУТИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ":
«К 10 собираемся на построение у Филармонии, затем возлагаем там цветы к памятнику воинам интернационалистам, потом идет к Вечному огню».
 
А после посещения Вечного огня можно будет отправиться на аэродром. И вот тут уже все зависит от погоды. Прыжки с парашютом, без которых не может быть настоящего дня ВДВ - под вопросом, как и вся остальная развлекательная программа на аэродроме в Порошино. По прогнозам синоптиков в пятницу может быть дождь. Но если погода не подкачает, праздник должен удастся на славу.

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО АЭРОКЛУБА ДОСААФ:
«Показательная программа спортсменов-десантников, прыжки с малой высоты, 150 метров, затем прыжки с флагами Кирова».
 
Добавим, что в этом году отмечается 89-я годовщина с появления в России воздушно-десантных войск, и грядущий праздник можно рассматривать как некоторую подготовку к большому юбилею.

В день

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