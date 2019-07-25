Парк вятского периода: палеонтологи Кировской области нашли исчезнувших моллюсков.

Вятские палеонтологи расширили зону научных исследований - в этом году они впервые отправились в экспедицию в Верхнекамский и Советский районы. Погода не помешала ученым обнаружить остатки древних существ - были найдены уцелевшие моллюски юрского периода.
Сто пятьдесят миллионов лет назад, когда по суше бегали динозавры наша Кировская область была морской лагуной. Северную часть, где сегодня расположен Верхнекамский район, омывало теплое, неглубокое море - там обитало огромное количество представителей морской фауны. Останки этих древних моллюсков и обнаружили вятские палеонтологи, когда исследовали верхнеюрское обнажение пород у села Лойно.
ВЛАДИМИР МАСЮТИН, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Было обнаружено и многочисленные моллюски ауцеллы, интересные головоногие амониты - названные в честь египетского бога Амона с головой барана. Закрученные рога как раз напоминают эти моллюски. Внутри они были пустотелые и раковины поднимались за счет газа».
А еще палеонтологам удалось обнаружить останки раковин белемнитов, которых ученые называют "чертовым пальцем", а так же шилоподобные плавники древних акул. Не менее интересные находки ожидали кировчан и в Советском районе. Там были найдены раковины брахиоподов - это морские донные животные - фильтраторы, имеющие двустворчатую раковину.
ИЛЬЯ ШУМОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В районе Советска были барьерные рифы как в Австралии - они были полны брахиоподами, морскими лилиями - риф был очень многообразный и не менее красочный, чем современный».
Находки останков обитателей фауны юрского периода говорят о том, что в этих местах когда-то плавали ихтиозавры и плезиозавры, так как моллюски были их основной пищей. Ученые мечтают найти именно их следы, поэтому экспедиции в Советский и Верхнекамский районы будут продолжены.
АЛЕКСЕЙ ТОРОПОВ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Даже те находки, которые уже удалось получить, говорят о перспективах исследования этого района. Мы сейчас собрали весь пакет документов на получение лицензии, для того, чтобы вести полноценную работу на местонахождении».
Палеонтологи обещают, что сил и времени им хватит на все - продолжатся раскопки в Котельническом местонахождении, но параллельно ученые будут расширять географию поисков древних существ и обследовать другие районы.