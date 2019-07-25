Парк вятского периода: палеонтологи Кировской области нашли исчезнувших моллюсков.

Вятские палеонтологи расширили зону научных исследований - в этом году они впервые отправились в экспедицию в Верхнекамский и Советский районы. Погода не помешала ученым обнаружить остатки древних существ - были найдены уцелевшие моллюски юрского периода.Сто пятьдесят миллионов лет назад, когда по суше бегали динозавры наша Кировская область была морской лагуной. Северную часть, где сегодня расположен Верхнекамский район, омывало теплое, неглубокое море - там обитало огромное количество представителей морской фауны. Останки этих древних моллюсков и обнаружили вятские палеонтологи, когда исследовали верхнеюрское обнажение пород у села Лойно.А еще палеонтологам удалось обнаружить останки раковин белемнитов, которых ученые называют "чертовым пальцем", а так же шилоподобные плавники древних акул. Не менее интересные находки ожидали кировчан и в Советском районе. Там были найдены раковины брахиоподов - это морские донные животные - фильтраторы, имеющие двустворчатую раковину.Находки останков обитателей фауны юрского периода говорят о том, что в этих местах когда-то плавали ихтиозавры и плезиозавры, так как моллюски были их основной пищей. Ученые мечтают найти именно их следы, поэтому экспедиции в Советский и Верхнекамский районы будут продолжены.Палеонтологи обещают, что сил и времени им хватит на все - продолжатся раскопки в Котельническом местонахождении, но параллельно ученые будут расширять географию поисков древних существ и обследовать другие районы.