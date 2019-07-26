Вятка и Гессен: кировские добровольцы-пожарные обмениваются опытом с немецкими.

В Киров прибыла делегация добровольных пожарных из Германии. В основном, это юные спасатели из города Висбадена. Они приехали на международный слёт для обмена опытом. Как принимают гостей, увидел Иван Швецов.Визит юных пожарных Германии - продолжение взаимодействия по развитию волонтёрского движения и обеспечения пожарной безопасности добровольцев земли Гессен и города Кирова.Дружба между немецкими и кировскими пожарными продолжается с 2012 года и за это время успела только окрепнуть. Каждый год, когда делегация гостей из Висбадена приезжает к нам, организаторы встречи стараются придумать как можно более разнообразную и интересную программу обмена опытом.Немецких гостей, а это 15 подростков и 9 взрослых, принимают региональное общество "Полицейской Ассоциации" при содействии Главного управления МЧС России по Кировской области. Руководитель делегации - председатель президиума организации юных пожарных г. Висбаден, добровольный пожарный Дагоберт Дос, который давно дружит с кировскими коллегами.Программа мероприятий насыщена занятиями и экскурсиями. Делегация немецких подростков посетит Вятский учебно-спасательный центр «Прометей», где расположены пожарная часть, учебный пункт и музей Огня. Затем гости побывают на экскурсии в Советском районе, сплавятся на байдарках и плотах по Немде, там они пройдут мастер-классы по технике спелеоподготовки и элементам пешего и водного туризма.