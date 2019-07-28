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Бесплатная студия йоги откроется в Кирове, благодаря Президенту.

Бесплатная студия йоги откроется в Кирове, благодаря Президенту.

Сегодня, 18:00
107
Юлия Шалаева

В библиотеке №3 "Маяк" в сентябре откроется бесплатная студия йоги. Сейчас идет оборудование зала для занятий и обучение волонтеров - именно они будут инструкторами.

- Здесь у нас будет женская раздевалка, зашторено будет.

Совсем скоро подвальное помещение библиотеки "Маяк" преобразится. Ремонт делают за счет президентского гранта, который выиграли кировские волонтеры. Здесь они организуют студию йоги, азам которой будут обучать всех желающих.

ЕКАТЕРИНА ПЕТЕЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СТУДИЯ ЙОГИ РЯДОМ С ДОМОМ":
«Мы планируем набрать шесть групп, для которых будет организовано по два занятия в неделю».

Преподавать йогу будут волонтеры - сейчас они как раз проходят трехмесячное обучение. Вероника Бажина находится в декретном отпуске и когда услышала о необычном проекте, решила попробовать свои силы в качестве инструктора.

ВЕРОНИКА БАЖИНА, ВОЛОНТЕР:
«Мы изучаем комплекс сурья намаскар - это классика йоги. Она включает упражнения, которые помогают проработать все группы мышц. И суставная гимнастика, которая помогает в любом возрасте чувствовать себя хорошо и быть в хорошей физической форме».

Волонтеров обучает опытный аттестованный инструктор.
Особое внимание на занятиях уделяют безопасности. Впрочем, все комплексы не сложные и подходят даже начинающим йогам.

ЕЛЕНА МАЛЬКОВА, ВОЛОНТЕР:
«То, что нам дают на практических занятиях это хорошо адаптировано к занятиям дома. Можно самому потом заниматься. Если научиться суставной гимнастике - это отличный комплекс».

Проект "Студия йоги рядом с домом" является социальным. Его цель сделать древнюю гимнастику доступной кировчанам.

ЕКАТЕРИНА ПЕТЕЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СТУДИЯ ЙОГИ РЯДОМ С ДОМОМ":
«У нас соглашение о сотрудничестве - библиотека обеспечивает нас помещением и коммунальными услугами за счет муниципалитета. Это позволит делать занятия абсолютно бесплатными, так как мы не несем никаких издержек».

Благодаря гранту волонтеры не только сделают чистовую отделку. Будущий зал оборудуют необходимым инвентарем и даже соорудят гравитационный турник, на котором можно будет висеть вниз головой.

Открытие зала йоги планируют в конце сентября.

Бесплатная студия йоги откроется в Кирове, благодаря Президенту.

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