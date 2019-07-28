Бесплатная студия йоги откроется в Кирове, благодаря Президенту.

В библиотеке №3 "Маяк" в сентябре откроется бесплатная студия йоги. Сейчас идет оборудование зала для занятий и обучение волонтеров - именно они будут инструкторами.Совсем скоро подвальное помещение библиотеки "Маяк" преобразится. Ремонт делают за счет президентского гранта, который выиграли кировские волонтеры. Здесь они организуют студию йоги, азам которой будут обучать всех желающих.Преподавать йогу будут волонтеры - сейчас они как раз проходят трехмесячное обучение. Вероника Бажина находится в декретном отпуске и когда услышала о необычном проекте, решила попробовать свои силы в качестве инструктора.Волонтеров обучает опытный аттестованный инструктор.Особое внимание на занятиях уделяют безопасности. Впрочем, все комплексы не сложные и подходят даже начинающим йогам.Проект "Студия йоги рядом с домом" является социальным. Его цель сделать древнюю гимнастику доступной кировчанам.Благодаря гранту волонтеры не только сделают чистовую отделку. Будущий зал оборудуют необходимым инвентарем и даже соорудят гравитационный турник, на котором можно будет висеть вниз головой.Открытие зала йоги планируют в конце сентября.