Никто кроме нас - в Кирове отметили День ВДВ.

В Кирове сегодня с размахом отметили День воздушно-десантных войск. Этот праздник считают своим профессиональным и действующие десантники, и те, кто уже прошёл службу в войсках быстрого реагирования.Спустя десятки лет всё то же - "Никто, кроме нас" и второе августа - как самый главный праздник в году. В этом, 2019 - 89 лет со дня создания ВДВ. Служить "до упора", "до выполнено", " до победы" - это про них, "крылатую пехоту".Как говорится, место встречи изменить нельзя. По традиции - у Филармонии раз в год несколько поколений десантников собираются все вместе. Каждый из них свято чтит традиции и помнит тот момент, когда впервые надел голубой берет.В этот день вспоминают и тех, кто не вернулся из боя. Минута молчания — у памятника воинам-интернационалистам и возложение цветов к Вечному огню.После официальных мероприятий - на аэродром Порошино. Сегодня для десантников и гостей праздника - развлекательная программа, показательные прыжки с парашютом со 150 метров и, конечно, братские объятия и разговоры - сегодня они просто одна большая семья.Сегодня они встречают друг друга по одёжке - встретить кого-то из представителей крылатой пехоты без тельняшки или голубого берета на улицах города - нужно постараться. Это те самые атрибуты, которые каждый из них заслужил своими мужеством, отвагой и честью.