Никто кроме нас - в Кирове отметили День ВДВ.

В Кирове сегодня с размахом отметили День воздушно-десантных войск. Этот праздник считают своим профессиональным и действующие десантники, и те, кто уже прошёл службу в войсках быстрого реагирования.
- Это самый счастливый день в году.
Спустя десятки лет всё то же - "Никто, кроме нас" и второе августа - как самый главный праздник в году. В этом, 2019 - 89 лет со дня создания ВДВ. Служить "до упора", "до выполнено", " до победы" - это про них, "крылатую пехоту".
- Это гордость, во-первых, когда 2 августа подходит - я молодею, как будто мне 18 лет.
Как говорится, место встречи изменить нельзя. По традиции - у Филармонии раз в год несколько поколений десантников собираются все вместе. Каждый из них свято чтит традиции и помнит тот момент, когда впервые надел голубой берет.
- Самый лучший праздник. Братство вот это все.
В этот день вспоминают и тех, кто не вернулся из боя. Минута молчания — у памятника воинам-интернационалистам и возложение цветов к Вечному огню.
СЕРГЕЙ КРУТИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ":
«2 августа для ВДВ - это очень много, это наши традиции. Это память о всех наших парнях, кто погиб. Это все. Мы живем каждый год и не можем дождаться снова 2 августа, чтобы встретиться всем, пообщаться, вспомнить все, что было».
После официальных мероприятий - на аэродром Порошино. Сегодня для десантников и гостей праздника - развлекательная программа, показательные прыжки с парашютом со 150 метров и, конечно, братские объятия и разговоры - сегодня они просто одна большая семья.
АНДРЕЙ КИСЛИЦЫН:
«Да, семейный, у нас еще супруга где-то ходит, вот она уже подошла. Мы так каждый год: сюда проходим, ходим к Филармонии на возложение цветов».
Сегодня они встречают друг друга по одёжке - встретить кого-то из представителей крылатой пехоты без тельняшки или голубого берета на улицах города - нужно постараться. Это те самые атрибуты, которые каждый из них заслужил своими мужеством, отвагой и честью.