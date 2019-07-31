Надеемся на август: кировчане высказали мнение о погоде этим летом

В Кирове сейчас по-осеннему прохладно. И многие задаются вопросом, а будет ли еще продолжение лета? Прогнозы синоптиков и мнения кировчан изучил Михаил Конышев.
Погода устраивает испытания жителям самых разных регионов страны. На западе Сибири - аномальная жара, а в Европейской части России отмечается сентябрьский холод. Экстремальные погодные условия - последствия арктического вторжения. Как отмечают кировчане и гости областного центра - лето 2019 очень капризно.
- Как вы считаете, какое нынешнее лето?
- Очень плохое, если честно. Не нравится, надеемся на август, может получше немножечко.
- Худенько, худенько, холодно, ничего хорошего не было.
- Ну, лето так ничего себе. Для ссыльного края замечательно. Мы только приехали с Крыма, там тоже очень нехорошее лето +25,+28. Дети из Питера приехали, там тоже солнце, дождь. Но как говорят, что у природы нет плохой погоды. Одеваемся теплее и ходим, гуляем.
Человек - неотъемлемая часть природы, и все что происходит в окружающем мире, так или иначе, отражается на самом человеке. Этот факт не требует доказательств, ведь даже малейшие изменения погоды влияют на наше самочувствие.
- Как считаете? Такая погода влияет на здоровье?
- Да, очень. Даже давление скачет, несмотря на то, что молодая.
- Иногда, да, перепады давления и все такое прочее.
- Если солнышко, то и душе приятнее, правильно?
- Как доктор говорю, что природа влияет. Самое главное есть витамины, хорошее питание и физические упражнения. Гулять три километра в день самое лучшее.
Паблик «Любительская метеорология в Кирове» сообщает, что надежда на возможное возвращение тёплой летней погоды есть. Предварительно синоптики ожидают прохождение ещё одного южного циклона в воскресенье, 4 августа, и в таком случае в Кировской области пройдут сильные дожди. При этом следующая неделя может быть только на 1-2 градуса холоднее нормы, а потепление, как поясняют метеорологи, возможно только во второй декаде августа.