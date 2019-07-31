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Мясо дорожает, овощи дешевеют: мониторинг цен по Кировской области.

Мясо дорожает, овощи дешевеют: мониторинг цен по Кировской области.

Вчера, 15:00
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Иван Швецов

В Кировской области выросли цены на говядину и свежую рыбу, но снизились на свежие овощи и фрукты. В УФАС обнародовали результаты мониторинга цен на продукты и рассказали о причинах роста.

Надзорные службы продолжают мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Традиционно летом снизились цены на овощи и фрукты. Подешевел картофель, огурцы, помидоры, капуста, свежая зелень и ягоды. Это снижение цены сезонное и прогнозируемое. Чего нельзя сказать о росте цен на говядину всех сортов и свежезамороженную рыбу. Цены на эти продукты питания за минувший год составил 12-13%.

ИРИНА МИЩИХИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас поступила информация от КМК, что цена изменилась в связи с ограничением поставок говядины от поставщиков».

Что касается рыбы, то причина повышения цены - накопительная, в течение года цены росли незначительно по 1-2 процента в месяц, но по итогам года рост составил 12-13%. Причем, эта цифра будет отличаться в зависимости от методики расчетов.

ИРИНА МИЩИХИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если мы будем сравнивать с данными Росстата, то у нас будет расхождение, потому что они запрашивают информацию и по лососевой и других сортов, а мы отдельно по той и другой».

Добавим, что УФАС выявили прямую зависимость между ростом цен на продукты и ростом цен на бензин. В последнее время топливо значительно подорожало. Многие эксперты сходятся во мнении, что цена на бензин АИ-92 к концу году перешагнёт отметку в 50 рублей за литр.

Мясо дорожает, овощи дешевеют: мониторинг цен по Кировской области.

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