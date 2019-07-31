Мясо дорожает, овощи дешевеют: мониторинг цен по Кировской области.

В Кировской области выросли цены на говядину и свежую рыбу, но снизились на свежие овощи и фрукты. В УФАС обнародовали результаты мониторинга цен на продукты и рассказали о причинах роста.Надзорные службы продолжают мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Традиционно летом снизились цены на овощи и фрукты. Подешевел картофель, огурцы, помидоры, капуста, свежая зелень и ягоды. Это снижение цены сезонное и прогнозируемое. Чего нельзя сказать о росте цен на говядину всех сортов и свежезамороженную рыбу. Цены на эти продукты питания за минувший год составил 12-13%.Что касается рыбы, то причина повышения цены - накопительная, в течение года цены росли незначительно по 1-2 процента в месяц, но по итогам года рост составил 12-13%. Причем, эта цифра будет отличаться в зависимости от методики расчетов.Добавим, что УФАС выявили прямую зависимость между ростом цен на продукты и ростом цен на бензин. В последнее время топливо значительно подорожало. Многие эксперты сходятся во мнении, что цена на бензин АИ-92 к концу году перешагнёт отметку в 50 рублей за литр.