Машины-легенды: в Кирово-Чепецке прошла выставка ретро-автомобилей

В выходные в Кирово-Чепецке прошла выставка ретро-автомобилей. Местное сообщество любителей машин, которые уже стали историей, представило и легендарную «Чайку», и разные модели «Волги».Они легко дадут фору современным авто. Если не в скорости, то уж в элегантности и душевности - совершенно точно. На этой площадке - машины-легенды. Познакомиться - может каждый.Его "Волга"- Газ-21 1958 года - здесь в числе главных красавиц. Владислав Моисеев рассказывает - "заразился" коллекционированием у друга и делится секретом - если здесь что-то и заменили, то это совершенно не заметно, ведь особый шик - когда в машине ни одной новой детали, всё как при рождении.Уникальный образец отечественного автопрома - "Чайка" - особая любовь коллекционера Дмитрия. Их было выпущено всего 1114 экземпляров. Одна из них у него. Мечта - любого коллекционера.Почувствовать себя первым лицом государства сегодня может каждый - машина считалась правительственной, то есть, переводя на современную терминологию - люкс-класса. Большой салон, автоматическая коробка передач, наличие кондиционера - само производство "легенды" уже поражает.За памятным фото выстраиваются очереди. Оно и понятно - когда еще вот так прикоснешься к "истории в автомобилях" - самых престижных своей в эпохе. Сделать фото на память, покрутить руль. Здесь можно всё, главное осторожно - легенды всё-таки.