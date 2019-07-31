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Машины-легенды: в Кирово-Чепецке прошла выставка ретро-автомобилей

Машины-легенды: в Кирово-Чепецке прошла выставка ретро-автомобилей

Вчера, 15:05
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Карина Алоян

В выходные в Кирово-Чепецке прошла выставка ретро-автомобилей. Местное сообщество любителей машин, которые уже стали историей, представило и легендарную «Чайку», и разные модели «Волги».

Они легко дадут фору современным авто. Если не в скорости, то уж в элегантности и душевности - совершенно точно. На этой площадке - машины-легенды. Познакомиться - может каждый.

- Руль, повороты, вот это омыватель, здесь фары, приемник, который к сожалению нашу волну не ловит, но он оригинальный настоящий, того времени.

Его "Волга"- Газ-21 1958 года - здесь в числе главных красавиц. Владислав Моисеев рассказывает - "заразился" коллекционированием у друга и делится секретом - если здесь что-то и заменили, то это совершенно не заметно, ведь особый шик - когда в машине ни одной новой детали, всё как при рождении.

ВЛАДИСЛАВ МОИСЕЕВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«Всё в этом автомобиле в оригинале. Когда стал заниматься, поставил себе цель - чтобы всё было оригинальное. Никаких каких-то неправильных моторов и всех остальных. Именно хотел почувствовать машину того времени».

Уникальный образец отечественного автопрома - "Чайка" - особая любовь коллекционера Дмитрия. Их было выпущено всего 1114 экземпляров. Одна из них у него. Мечта - любого коллекционера.

ДМИТРИЙ ЛАГЕРЬ, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«У любого коллекционера - самый желанный автомобиль. Этот автомобиль я приобрел в Смоленске, номер его 676, кузов, то есть выпускали они 10 лет всего».

Почувствовать себя первым лицом государства сегодня может каждый - машина считалась правительственной, то есть, переводя на современную терминологию - люкс-класса. Большой салон, автоматическая коробка передач, наличие кондиционера - само производство "легенды" уже поражает.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Так, для производства такого автомобиля использовали зарубежные элементы и технологии. Так, кондиционер производили в Японии, стёкла делали шведы, а бензин специально закупали заграницей».

За памятным фото выстраиваются очереди. Оно и понятно - когда еще вот так прикоснешься к "истории в автомобилях" - самых престижных своей в эпохе. Сделать фото на память, покрутить руль. Здесь можно всё, главное осторожно - легенды всё-таки.

Машины-легенды: в Кирово-Чепецке прошла выставка ретро-автомобилей

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