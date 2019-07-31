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Табани и каша: в Слободском районе отметили праздник урожая Выль Джук

Табани и каша: в Слободском районе отметили праздник урожая Выль Джук

Вчера, 15:09
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Юлия Шалаева

В селе Светозарево Слободского района отметили Выль Джук - древний удмуртский праздник урожая. Почему в этот день принято есть кашу, и что она значит для северных удмуртов?

Праздник нового урожая - Выль Джук в Святозарево - событие долгожданное. Начинается он со встречи гостей, которых в этот день бывает немало - приезжают жители соседних деревень, коллективы из Удмуртии.

- Гостей мы на празднике встречам с удмуртскими нашими табанями - национальным блюдом и с медом.

У каждого гостя есть возможность окунуться в быт северных удмуртов, познакомится с традиционной кухней, поучаствовать в обрядах и конечно посмотреть выступления национальных коллективов.

- Теплый праздник, красивый, моложавый.

Большое значение для жителей деревень Святозаревского сельского поселения всегда играли родники. Не зря этот район называю родниковым краем. Поэтому на Выль Джуке принято угощать гостей чистой родниковой водой.

Отдавая должное силам природы, удмурты берегут свои обычаи и ежегодно выполняют древние ритуалы. Символом нового урожая на празднике Выль Джук служит каша.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Традиционная обрядовая каша обязательно готовится на костре. Главный ингредиент - ячневая крупа. Ну и, конечно же, с добавлением мяса».

Сваренную кашу раскладываю по горшочкам, а затем освещают березой. После этого наступает время самой главной праздничной трапезы.

- Каждый горшочек выкладываем в бочки с кашей - это считается освященная каша и сейчас все будут ей угощаться из нового урожая.

Среди удмуртских обрядов «Выль Джук», или «новая каша», - один из самых древних. Он совершался после жатвы ячменя. Для удмуртов этот праздник, прежде всего напоминание о корнях и духовных ценностях, завещанных предками.

Табани и каша: в Слободском районе отметили праздник урожая Выль Джук

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