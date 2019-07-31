Прямой эфир
31 июл 14:50 Стала известна предварительная причина пожара в тепличном хозяйстве. 01 авг 15:08 Вятка и Гессен: кировские добровольцы-пожарные обмениваются опытом с немецкими. 02 авг 18:04 Никто кроме нас - в Кирове отметили День ВДВ. 31 июл 17:24 Парк вятского периода: палеонтологи Кировской области нашли исчезнувших моллюсков. 02 авг 18:00 Бесплатная студия йоги откроется в Кирове, благодаря Президенту. 01 авг 11:07 Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское. 31 июл 17:20 В день "крылатой пехоты" прыжки с парашютом под вопросом 01 авг 15:13 Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района. 01 авг 17:32 Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина? 01 авг 15:06 Вакцина против полиомиелита - вятский продукт.
11°C
$
65,2
73,07
06 августа 20:05
06 авг 17:21 Юнкоры Среднеивкино: школьники создают своё телевидение в районе Кировской области. 06 авг 14:17 Молодёжная команда «Олимпия» возобновила ледовые тренировки. 06 авг 14:10 В ПФР предупредили о появлении нового вида мошенничества. 06 авг 11:44 Астильбы, гортензии и марьин корень: в кировском ботаническом саду расцвели краснокнижные растения 06 авг 11:15 Грибники - в зоне риска: кировские поисковики рассказали, как не потеряться в лесу 06 авг 11:12 Не только вятские школьники: в лагере Сосновый бор закончилась смена из республики Коми 06 авг 11:07 Выручают петуньи и декоративная капуста: в Кстинино прошел конкурс придворовых территорий 06 авг 09:28 Юниорская команда «Олимпия» откроет сезон выездными матчами. 05 авг 17:26 Главное - равновесие: в Верхошижемье прошло первенство по лыжероллерам 05 авг 15:30 В Кировской области объявили метеопредупреждение.
В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Вчера, 15:30
452

В Кировской области объявили метеопредупреждение.
В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 августа.

По информации Кировского гидрометцентра, во вторник местами по области ожидаются сильные дожди.

Также возможны порывы ветра до 19 м/с.

Добавим, что по информации Кировского Кировского ЦГМС, в лесах региона сохраняется повышенная пожарная опасность (4 класса). С начала сезона в лесах региона было зафиксировано 38 природных пожаров. Больше всего - в Оричевском, Зуевском, Малмыжском и Уржумском районах.

В 14 случаях возгорания находились на расстоянии менее одного километра от населённых пунктов.

Все пожары были ликвидированы в течение суток. По результатам расследований причин возгораний возбуждено 13 уголовных дел.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама