В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 августа.По информации Кировского гидрометцентра, во вторник местами по области ожидаются сильные дожди.Также возможны порывы ветра до 19 м/с.Добавим, что по информации Кировского Кировского ЦГМС, в лесах региона сохраняется повышенная пожарная опасность (4 класса). С начала сезона в лесах региона было зафиксировано 38 природных пожаров. Больше всего - в Оричевском, Зуевском, Малмыжском и Уржумском районах.В 14 случаях возгорания находились на расстоянии менее одного километра от населённых пунктов.Все пожары были ликвидированы в течение суток. По результатам расследований причин возгораний возбуждено 13 уголовных дел.