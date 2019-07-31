Выручают петуньи и декоративная капуста: в Кстинино прошел конкурс придворовых территорий

В Кстинино подвели итоги конкурса на лучшую придомовую территорию. Благоустройство дворов оценивали профессиональные ландшафтные дизайнеры. Чью клумбу признали самой красивой?
Лидия Ивановна занимается цветоводством всю жизнь. А когда вышла на пенсию цветы стали ее основным увлечением. Цветочную рассаду она выращивает сама. Говорит, чтобы всё росло нужно обязательно просеивать землю. Муж во всем помогает Лидии Ивановне - так весь декор в саду сделан его руками.
ЛИДИЯ ПЕСКИШЕВА, ЖИТЕЛЬ ПОС. КСТИНИНО:
«Муж вырезал гусей из колес, скамеечки и столик делал сам - у нас сделано все своими руками».
Двор Лидии Пескишевой признали одним из самых красивых в поселке. Она заняла первое место в конкурсе придомовых территорий. В этом году он проводился здесь впервые и кстининские дворы произвели большое впечатление на профессиональных дизайнеров.
ЛАРИСА ВОРОБЬЁВА, ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР:
«С каждым годом мне все больше нравится это село тем, что оно все красочнее, интереснее, много людей начинают выращивать цветы - летники, многолетники, сочетают это, ставят интересные фигуры».
Самое большое впечатление на дизайнеров произвел двор Елены Стародумовой. Она взяла гран-при конкурса, благодаря оригинальному подходу к оформлению придомовой территории.
- У нас палисадник - открытая зона. Нет красивого заборчика, но зато каждый человек может все увидеть: однолетники, многолетники, декоративные деревца.
По слова Елены - самое главное подобрать цветы таким образом, чтобы поддерживать постоянное цветение. Здесь выручают петуньи и декоративная капуста. В конце июля зацветают флоксы, цинии и георгины, которые будут радовать красками до поздней осени.
ЕЛЕНА СТАРОДУМОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "ЛУЧШАЯ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ" С. КСТИНИНО:
«Первая грядка - первоцветы, потом многолетники, а впереди однолетники, которые постоянно цветут - один цвет заменяет другой».
Декор для палисадника у Елены сделан из старых спиленных деревьев. Немного фантазии и чуть-чуть усилий и в саду появилась уютная скамейка и пеньки. Как победителю конкурса Елене подарили садовый цветок, а это значит, её придомовая клумба скоро станет еще красивее.