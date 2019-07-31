Выручают петуньи и декоративная капуста: в Кстинино прошел конкурс придворовых территорий

В Кстинино подвели итоги конкурса на лучшую придомовую территорию. Благоустройство дворов оценивали профессиональные ландшафтные дизайнеры. Чью клумбу признали самой красивой?Лидия Ивановна занимается цветоводством всю жизнь. А когда вышла на пенсию цветы стали ее основным увлечением. Цветочную рассаду она выращивает сама. Говорит, чтобы всё росло нужно обязательно просеивать землю. Муж во всем помогает Лидии Ивановне - так весь декор в саду сделан его руками.Двор Лидии Пескишевой признали одним из самых красивых в поселке. Она заняла первое место в конкурсе придомовых территорий. В этом году он проводился здесь впервые и кстининские дворы произвели большое впечатление на профессиональных дизайнеров.Самое большое впечатление на дизайнеров произвел двор Елены Стародумовой. Она взяла гран-при конкурса, благодаря оригинальному подходу к оформлению придомовой территории.По слова Елены - самое главное подобрать цветы таким образом, чтобы поддерживать постоянное цветение. Здесь выручают петуньи и декоративная капуста. В конце июля зацветают флоксы, цинии и георгины, которые будут радовать красками до поздней осени.Декор для палисадника у Елены сделан из старых спиленных деревьев. Немного фантазии и чуть-чуть усилий и в саду появилась уютная скамейка и пеньки. Как победителю конкурса Елене подарили садовый цветок, а это значит, её придомовая клумба скоро станет еще красивее.