Не только вятские школьники: в лагере Сосновый бор закончилась смена из республики Коми

В лагерях Кировской области отдыхают не только вятские школьники. В "Сосновом бору" закончилась смена РДШ Республики Коми. На прощальном вечере побывала наша съемочная группа.
Российское движение школьников стирает границы. Более 150-ти детей из разных районов республики Коми попробовали свои силы в проектах РДШ. Дима Полежаев приехал в "Сосновый бор" во второй раз. В этом году он стал руководителям детского совета смены. Должность выборная. За Дмитрия проголосовали подавляющее большинство гостей лагеря.
ДИМА ПОЛЕЖАЕВ:
«На этой смене я решил попробовать себя в роли лидера. Я люблю РДШ. Я все честно сказал, что я готов, и они меня выбрали».
Дети из Коми во время смены участвовали в программах РДШ. Занимались по четырем направлениям: военно-патриотическое, гражданская активность, личностное развитие и информационно-медийное направления. Занятия проходили под присмотром опытных вожатых.
НИКИТА БОНДАРЕВ, ВОЖАТЫЙ РДШ:
«С детьми интересно работать, тем более на сменах Российского движения школьников, потому что я сам был ребенком в Российском движении школьников. Теперь на опыте пришел и с детьми дальше сам развиваюсь».
Среди вожатых - не только жители Коми, но и вятские студенты. Взрослые провели для детей десятки занятий и мастер-классов. Самые активные воспитанники получили награды.
ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ РЕСПУБЛИКИ КОМИ:
«Дети, проявляя активность в событиях, они получали "РДШарик", такая единица измерения. За результативность они получали несколько "РДШариков". Сегодня будем подводить итоги. Кто проявил больше активности на основе этих "РДШариков"».
Отметим, что дети из Коми под эгидой РДШ отдыхают в Кировской области уже третий год подряд. В этом году лагерь "Сосновый бор" примет еще одну смену.