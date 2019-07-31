Не только вятские школьники: в лагере Сосновый бор закончилась смена из республики Коми

В лагерях Кировской области отдыхают не только вятские школьники. В "Сосновом бору" закончилась смена РДШ Республики Коми. На прощальном вечере побывала наша съемочная группа.Российское движение школьников стирает границы. Более 150-ти детей из разных районов республики Коми попробовали свои силы в проектах РДШ. Дима Полежаев приехал в "Сосновый бор" во второй раз. В этом году он стал руководителям детского совета смены. Должность выборная. За Дмитрия проголосовали подавляющее большинство гостей лагеря.Дети из Коми во время смены участвовали в программах РДШ. Занимались по четырем направлениям: военно-патриотическое, гражданская активность, личностное развитие и информационно-медийное направления. Занятия проходили под присмотром опытных вожатых.Среди вожатых - не только жители Коми, но и вятские студенты. Взрослые провели для детей десятки занятий и мастер-классов. Самые активные воспитанники получили награды.Отметим, что дети из Коми под эгидой РДШ отдыхают в Кировской области уже третий год подряд. В этом году лагерь "Сосновый бор" примет еще одну смену.