Грибники - в зоне риска: кировские поисковики рассказали, как не потеряться в лесу

Поисковые организации России опубликовали шокирующую статистику: только за минувшие выходные в лесах страны заблудились около 600 человек. Люди уходят в лес без компаса, спичек, в камуфляжной одежде и с разряженным телефоном. Найти их в такой ситуации практически невозможно. Иван Швецов узнал, что точно нельзя делать в лесу.Правило, которое поисковики не афишируют, но которое почти всегда работает - спасти человека летом можно в течение трех суток. Нельзя в лесу ориентироваться по солнцу, определять стороны света по мху на стволах деревьев, нельзя одеватьсяв темную и незаметную одежду. Перед тем, как уйти в лес надо сказать об этом близким и назвать примерный срок возвращения. Чтобы, если вы не вернетесь к этому времени, вас начинали искать. Это и многое другое сегодня рассказывал волонтер-спасатель для пенсионерок из Нововятска. Бабушки - в группе риска. Они любят ходить по грибы и ягоды, но в силу возраста и особенностей здоровья, могут так сильно заблудиться, что найти будет очень сложно.Спасатели советуют брать с собой небольшую бутылку воды - большую будет тяжело таскать, и шоколад - он легкий и надолго утоляет голод. Неплохо бы взять с собой свисток - поскольку свистеть в него легче, чем долго кричать о помощи, да и он отпугивает диких животных, например, кабанов. Спасатели советуют, если вы потеряетесь ориентироваться по линейным объектам - просекам, линиям электропередач, - это не объекты дикой природы, их создал человек и есть большая вероятность, идя вдоль них, дойти до деревни, города или дороги. Ну, и главное - как бы увлекательная ни была "тихая охота", не надо терять голову: грибом больше или меньше в корзине - не столь уж важно, когда на кону стоит риск потерять жизнь.