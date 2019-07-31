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Астильбы, гортензии и марьин корень: в кировском ботаническом саду расцвели краснокнижные растения

Астильбы, гортензии и марьин корень: в кировском ботаническом саду расцвели краснокнижные растения

Сегодня, 11:44
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Иван Швецов

В Кирове в ботаническом саду зацвели краснокнижные растения, и обновилась экспозиция многолетних цветов.

Ботанический сад прекрасен всегда. Цветение одних растений сменяет цветение других, и облик этого прекрасного места, напоённого ароматом сказочных растений, меняется примерно каждые 2 недели. В этом году в саду были высажены новые сорта растений, в том числе краснокнижных. Сейчас как раз началась пора цветения неприхотливых, но очень красивых астильб и эффектных гортензий.

ЛАРИСА КАНИНА, ЭКСКУРСОВОД БОТАНИЧЕСКОГО САДА ВЯТГУ:
«Здесь растут астильбы, они разного цвета, и прекрасны всегда, их любят садоводы. А здесь гортензии, они только начинают цвести и будут цвести до самых холодов».

Кстати, ботанический сад ВятГУ недавно прошел масштабную реконструкцию. Появились новые дорожки, выложенные брусчаткой, красивое освещение, беседка, обновленный бассейн, повторяющий контурами черноморское побережье. Ну и конечно изюминка сада - разноцветные тропические рыбки.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В ботаническом саду есть небольшой водоем с японскими карпами. Их можно покормить, правда, это удовольствие доступно не всем. У карпов выработался условный рефлекс. Надо постучать по кувшинке. Тогда они подплывают поближе и их можно кормить».

Особое внимание уделяется в ботаническом саду культивированию редких видов растений, что способствует сохранению генофонда и имеет важное значение в охране растительного мира. В стадии разработки находится сейчас специальная экспозиция, где будут представлены растения из Красной книги Кировской области. Уже растут там пион, марьин корень и вишня степная.

Есть в саду и зимняя оранжерея, больше похожая на большую теплицу - это тоже важная часть сада. Есть планы сделать там экспозицию, которую можно будет показывать и зимой.

МАРИЯ САДАКОВА – ИЛЬИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВЯТГУ:
«У нас есть мечта построить оранжерею, которая будет работать круглый год».

Добавим, что кировский ботанический сад создавался в 1912-1914 годах, как частное владение, местным любителем природы Алексеем Истоминым. После революции сад был национализирован. В последние годы он стал важной частью научной, социальной и культурной жизни Кирова, одной из главных достопримечательностей города.

Астильбы, гортензии и марьин корень: в кировском ботаническом саду расцвели краснокнижные растения

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