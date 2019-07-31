Астильбы, гортензии и марьин корень: в кировском ботаническом саду расцвели краснокнижные растения

В Кирове в ботаническом саду зацвели краснокнижные растения, и обновилась экспозиция многолетних цветов.Ботанический сад прекрасен всегда. Цветение одних растений сменяет цветение других, и облик этого прекрасного места, напоённого ароматом сказочных растений, меняется примерно каждые 2 недели. В этом году в саду были высажены новые сорта растений, в том числе краснокнижных. Сейчас как раз началась пора цветения неприхотливых, но очень красивых астильб и эффектных гортензий.Кстати, ботанический сад ВятГУ недавно прошел масштабную реконструкцию. Появились новые дорожки, выложенные брусчаткой, красивое освещение, беседка, обновленный бассейн, повторяющий контурами черноморское побережье. Ну и конечно изюминка сада - разноцветные тропические рыбки.Особое внимание уделяется в ботаническом саду культивированию редких видов растений, что способствует сохранению генофонда и имеет важное значение в охране растительного мира. В стадии разработки находится сейчас специальная экспозиция, где будут представлены растения из Красной книги Кировской области. Уже растут там пион, марьин корень и вишня степная.Есть в саду и зимняя оранжерея, больше похожая на большую теплицу - это тоже важная часть сада. Есть планы сделать там экспозицию, которую можно будет показывать и зимой.Добавим, что кировский ботанический сад создавался в 1912-1914 годах, как частное владение, местным любителем природы Алексеем Истоминым. После революции сад был национализирован. В последние годы он стал важной частью научной, социальной и культурной жизни Кирова, одной из главных достопримечательностей города.