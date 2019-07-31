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В ПФР предупредили о появлении нового вида мошенничества.

В ПФР предупредили о появлении нового вида мошенничества.

Сегодня, 14:10
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В ПФР предупредили о появлении нового вида мошенничества.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области сообщило о новой схеме мошенничества, жертвами которой  могут стать пенсионеры, имеющие какие-либо хронические заболевания.

Преступники под видом сотрудников ПФР предлагают выделить квоту на распространение льготного препарата для лечения болезни.

Схема мошенников такова: на созданном ими фальшивом сайте-двойнике, интерфейс которого напоминает сайт Пенсионного фонда России, они размещают рекламу лекарства и затем сообщают, что Государственная Дума приняла закон о выдаче этого препарата бесплатно. Вымышленные фамилии начальников управлений ПФР меняются, как и названия городов. Наименование препарата остается неизменным.

В частности, специалисты ОПФР по Кировской области выявили на данном сайте следующую информацию:
«31.07.2019г. в третьем чтении был принят закон, обязующий Пенсионный фонд выделить квоту всем гражданам РФ, старше 55 лет на распространение льготного  препарата для лечения диабета». Инициатором такого решения стала Стриженова Галина Алексеевна - начальник управления в г.Слободской. По её мнению «власти давно уже должны обратить своё внимание на недоступность действенных лекарственных препаратов для пенсионеров нашей страны».

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области сообщает:

1.    Среди территориальных органов ПФР Кировской области, действительно, существует Управление ПФР в Слободском районе, но его начальником является совершенно другое лицо.
2.    Специалисты ПФР никогда не рекламировали и не рекламируют какие-либо лекарства.
3.    Сотрудники Отделения и территориальных органов ПФР не ходят по домам, предлагая оформить на дому какие-либо документы, не узнают для сверки номера СНИЛС, паспортные данные и другие персональные сведения - все они находятся  в базе ПФР. Выезд на дом может быть совершен только в исключительных случаях по заявлению самого гражданина. При этом дата и время визита сотрудников Пенсионного фонда заранее оговариваются с пенсионером и его родными.
4.    Приём населения по всем вопросам деятельности ПФР осуществляется непосредственно в клиентских службах территориальных органов ПФР.

Телефоны и адреса территориальных органов ПФР Кировской области размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение» (www.pfrf.ru). По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам Отделения ПФР по телефонам «горячей линии» 8(8332) 528-518, 579-300.

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