В ПФР предупредили о появлении нового вида мошенничества.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области сообщило о новой схеме мошенничества, жертвами которой могут стать пенсионеры, имеющие какие-либо хронические заболевания.Преступники под видом сотрудников ПФР предлагают выделить квоту на распространение льготного препарата для лечения болезни.Схема мошенников такова: на созданном ими фальшивом сайте-двойнике, интерфейс которого напоминает сайт Пенсионного фонда России, они размещают рекламу лекарства и затем сообщают, что Государственная Дума приняла закон о выдаче этого препарата бесплатно. Вымышленные фамилии начальников управлений ПФР меняются, как и названия городов. Наименование препарата остается неизменным.В частности, специалисты ОПФР по Кировской области выявили на данном сайте следующую информацию:В связи с этим Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области сообщает:1. Среди территориальных органов ПФР Кировской области, действительно, существует Управление ПФР в Слободском районе, но его начальником является совершенно другое лицо.2. Специалисты ПФР никогда не рекламировали и не рекламируют какие-либо лекарства.3. Сотрудники Отделения и территориальных органов ПФР не ходят по домам, предлагая оформить на дому какие-либо документы, не узнают для сверки номера СНИЛС, паспортные данные и другие персональные сведения - все они находятся в базе ПФР. Выезд на дом может быть совершен только в исключительных случаях по заявлению самого гражданина. При этом дата и время визита сотрудников Пенсионного фонда заранее оговариваются с пенсионером и его родными.4. Приём населения по всем вопросам деятельности ПФР осуществляется непосредственно в клиентских службах территориальных органов ПФР.Телефоны и адреса территориальных органов ПФР Кировской области размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение» (www.pfrf.ru). По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам Отделения ПФР по телефонам «горячей линии» 8(8332) 528-518, 579-300.